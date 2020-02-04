再里爾：電訊公司耗2320萬 推動19項5G應用網絡

（檳城4日訊）檳州工程、基設與治水事務委員會主席再里爾指出，大馬通訊及多媒體委員會委托7家電訊公司，這些公司耗資2320萬令吉在三個領域即智能城市、工業和旅遊業，推動19項5G應用網絡示範項目。

他今日出席5G網絡匯報會時指出，上述項目已獲得批准，7家電訊公司分別為天地通亞通達公司、Umobile私人有限公司、Digi通訊私人有限公司、楊忠禮通訊私人有限公司、明訊寬頻私人有限公司、馬來西亞電訊有限公司、大馬edotco私人有限公司。

較後他在記者會上說，5G是一項新科技，在示範使用後將把之商業化並普及化。

“目前，民眾只需使用4G網絡就足以通訊和上網，但醫療設施方面就需要5G網絡支應。”

醫療設施需5G支應

他舉例，他們在浮羅交怡一救傷車上使用5G網絡，當救護車使用超聲波儀器時，醫生能馬上掌握相關數據，在醫院先做好準備，也能快速作咨詢。

“這只能發生在5G網絡時代，只有5G網速才能完成上述任務。工業上許多新器材也需5G網絡運作。”

他說，州政府將於今年第三季落實5G網絡，屆時電訊公司需要投資和提升相關設備，以打造5G生態。

上述匯報會由檳州地方政府和通訊及多媒體委員會聯辦，獲得約250人出席，包括州議員、國會議員和政府部門主管。

出席者包括檳州通訊及多媒體委員會主任惹扎、升旗山國會議員黃漢偉、雙溪檳榔區州議員林秀琴和浮羅滑池去州議員李俊傑等人。

擬大藍圖準備迎5G時代

配合國家光纖與鏈接計劃，再里爾指出，目前正在草擬《檳州通訊網絡銜接大藍圖》（Penang Connectivity Master Plan），為5G時代做好準備。

他說，這項大藍圖是結合各個領域，以加強州內通訊和網絡設備。

他舉例，由於光纖網絡很貴，所以他們需在北海和檳島進行試航計劃，即通過排污系統安置光纖電纜。

他說，這項藍圖包括如何處理民眾反對事項。他認為，任何反對都需有基礎和證據。

除此，若民眾要反對，他們也會教導民眾如何進行反對程序，同時也教育民眾相關指南。

他指出，雖然檳州擁有很高的網絡覆蓋率，但用戶的容納量卻不高，這意味一旦一個地區人潮多時，用戶的網速就會變慢。

他說，這需電訊公司提升相關設備。另外，由於5G的覆蓋幅度比4G小，因此需要更多電訊塔。