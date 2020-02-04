疑受非法垃圾場污染 姆達河水含重金屬

（雙溪大年4日訊）姆達河支流巴力班江疑受非法垃圾場污染，河水中可能含重金屬成份，檳吉玻有5萬名農夫從姆達河取水耕種，若污染加劇，不只人民健康受威脅，濾水站也可能關閉。

國家水務服務委員會主席查爾斯聖地亞哥今早巡視華玲縣甘榜柏裡達非法垃圾場後，對記者說，根據熱愛環境的非政府組織告訴他，這座非法垃圾場附近的河流含有重金屬物質，所幸情況不嚴重，只要及時採取行動，就可避免情況惡化。

5萬農夫取水耕種

“水含重金屬恐有患癌之虞，據衛生部數據顯示，去年患癌人數增加1500人，且逐年增加。”

查爾斯也建議，聯邦政府成立河流監控機構，以監督河流和河岸不受污染，並確保河邊不會出現非法垃圾場而污染河流。

他說，該座非法垃圾場內也尋獲疑是來自國外，即德國、日本、加拿大及波蘭等國的洋垃圾。

須及時行動免惡化

另外，查爾斯也對國家固體廢料管理機構在解決非法垃圾場的行動緩慢表示不滿。

居林環境局官員今早到河流取水化驗後顯示，水質酸鹼值處在6.5至8.0之間，其他成份仍有待化驗報告出爐。

詢及吉州多個地區正值旱季鬧水荒一事，查爾斯表示，若有關現象持續，就需要採取諸如興建新水壩等的長遠措施。

甘榜柏裡達非法垃圾場是在昨午被揭發，該地段本是沙礦，2008年停止操作，2016年開始轉為非法垃圾場，面積約3依格。