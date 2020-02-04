【武漢肺炎】曾到獅城出席會議 首大馬人確診

（吉隆坡4日訊）衛生部宣布，證實首位大馬人感染了武漢肺炎，加上一名在大馬的中國人確診，讓大馬的武漢肺炎確診病例增加至10人。

衛生部長拿督斯里祖基菲里說，第一位證實感染武漢肺炎的大馬人，是來自雪州的41歲男子，他在1月16日到23日曾到新加坡出席會議，並在23日回國後因發燒和咳嗽，於29日到雪州一家私人醫藥中心接受治療，當時只是被視為普通病癥治療。

家人隔離檢驗

過後，該名男子因發燒和咳嗽癥狀不止，在2月2日被指示前往雙溪毛糯醫院，並立即被隔離觀察治療，爾後在3日確定感染了武漢肺炎。

“這是馬來西亞第一宗國民感染武漢肺炎病例，他的家人已經被隔離檢驗，不過他的家人里沒有孩子。”

祖基菲里在衛生部召開記者會時說，至於新增的中國籍患者，是來自武漢的56歲男子，他是在1月18日抵達吉隆坡國際機場，在23日前往吉隆坡一家私人診所接受普通治療，卻在較後證實感染了武漢肺炎。

追蹤出席會議人士

目前，國內累計確認病例為10宗，其中9名患者為中國人。直到昨日，大馬在過去4天都沒有新的確診病例，維持在8人確診，全部是中國人。目前接受監察的病人有192人，105人是大馬人，82是中國人，以及澳洲、韓國、約旦、巴西和泰國各1人，其中3人被證實感染了武漢肺炎、173人的化驗報告呈陰性、16人仍在等待化驗結果。

祖基菲里說，大馬籍患者目前情況穩定，而衛生部已經通報新加坡，與新加坡相關單位保持緊密聯系，追蹤出席上述會議的人士。出席會議的包括數名中國人。

至於今日從武漢回國不通過檢驗的2人，祖基菲里說，2人已被送去吉隆坡中央醫院，目前在觀察中。

另外，針對滯留在武漢的34人因當地交通而無法上機的問題，他說，這是政府的能力以外，沒想到因交通問題讓他們無法準時到機場，但他相信這事會由外交部接手。