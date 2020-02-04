首相：加強夥伴關係 巴擬進口更多馬棕油

（布城4日訊）首相敦馬哈迪說，他與到訪的巴基斯坦總理伊姆蘭汗有討論到銷售棕油的課題，而巴基斯坦有意從馬來西亞進口更多棕油。

他在與伊姆蘭汗會面後召開的聯合記者會上說，巴基斯坦已經準備好要從馬來西亞進口更多棕油。

伊姆蘭汗說，巴基斯坦意識到馬來西亞因為支持克什米爾，而被印度威脅要削減從馬來西亞進口棕油，“巴基斯坦將會盡力彌補這一損失。”

他說，巴基斯坦通過中巴經濟走廊（CPEC）打入中國市場，而為了向中國出口產品，他們開發了一個經濟特區來招商。

馬巴簽署引渡條約

另外，馬哈迪說，他與伊姆蘭汗於今日見證馬來西亞和巴基斯坦共同簽署引渡條約，而隨著引渡條約的簽署，任何在馬來西亞犯罪的嫌犯，並企圖躲藏到其他國家時，其他國家可以通過這項引渡條約來協助逮捕該名嫌犯。

“有關嫌犯可能是恐怖主義分子，也可能是一名刑事罪犯，又或是在馬來西亞犯下錯誤之後，試圖向巴基斯坦尋求庇護的任何人。”

他認為，引渡條約的簽署，將可以加強雙方在對付跨境罪案與提升安全的合作。

詢及馬來西亞政府相關公司可參與巴基斯坦哪些領域的投資及獲利時，馬哈迪說，隨著騰成功在巴基斯坦設廠生產汽車後，馬來西亞其他企業也能在其他方面如工程業務尋求投資上的合作。

他指出，巴基斯坦擁有龐大的人口市場，約2000萬，而該國人口所需的領域顯然是馬、巴兩國企業可締結聯營合作的機會。

馬哈迪透露，為了加強貿易合作，馬、巴兩國同意進一步規範雙方的討論，尤其是對關鍵領域廢除關稅壁壘，以應對雙邊商品交易不均衡的問題。

“兩國也重申加強雙方的伙伴關係，以及以互利互惠型式來加強區域課題上的合作。”

“我們也同意，鼓勵更多及所有層次的互訪，以鑑定與強化未來的合作方向。此外，我們也重申，並承諾致力於促進彼此各政府部門及機構之間的合作，以及加强两國人民之間的友誼與了解。”

伊姆蘭汗是於昨晚抵達吉隆坡，展開對馬來西亞的兩天工作訪問。這是他自2018年8月出任總理後第二次訪馬，他首次訪馬是於2018年11月。