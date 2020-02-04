【武漢肺炎】客房預訂取消 中國團不來雲頂

（吉隆坡4日訊）雲頂馬來西亞在官網宣布，來自中國的所有旅遊團已取消他們的度假村及阿娃娜酒店2月份客房預訂。

根據昨天在官網發布的通告，雲頂馬來西亞表示已成立一支由高級管理人員組成的應變小組，並會每天召開兩次會議監測情勢，即時采取必要的措施。

雲頂馬來西亞指出，為了減少新型冠狀病毒（武漢肺炎）的傳播風險，雲頂世界已經根據國際健康和安全規範采取全面及適當的預防措施，保護所有客戶和員工。

“迄今為止，度假村中沒有任何人被診斷感染病毒，度假村也繼續正常運作。此外，所有演出也會按照原定計劃進行。”

雲頂馬來西亞指出，整個度假村內的纜車站、檢查站、各種設施主要出入口及員工出入口均已采用了紅外線熱掃描儀。任何人若被發現曾經出國且身體不適，將被要求前往指定的等候室，公司安排的醫生將為這些客戶提供免費咨詢。

6救護車隨時待命

“在整個度假村的周圍，包括公共區域及後勤辦公室，都全面放置了消毒液。度假村的清潔程序已經被加強，清潔次數也被增加。同時，度假村內所有的電梯按鈕均已密封，清潔次數也被提高。

“在包括天城室內主題樂園在內的所有主要景點中，都必須遵守世界級主題公園的國際健康和安全規範，並維持本已嚴格執行的衛生制度。”

雲頂馬來西亞指出，雲頂世界有2間醫療診所，每天24小時由合格醫生和護士值班。任何感到不適或出現類似流感癥狀的客戶，可前往任何一間診所尋求醫療護理。

“雲頂世界也提供等候室，以確保患者被隔離。另外還備有6輛救護車隨時待命以應對緊急醫療情況。”

“公司所采取的預防措施，包括持續透過度假村內安裝的LED屏幕和布告欄向公眾廣播一般性建議；同時通過網站向客戶更新訊息、跟合作夥伴定期更新訊息、跟員工每天進行一次溝通。”

與此同時，雲頂馬來西亞也規定近期從馬來西亞以外的任何國家／地區回國的員工，在獲準返回工作崗位之前，先由內部合格的醫生和護士進行檢查，並鼓勵情況允許的員工居家辦公。