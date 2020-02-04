【武漢肺炎】全球遊輪業防疫 禁曾訪華者登船

代表全球五十多家郵輪公司的國際遊輪協會宣布，成員將禁止過去14天內曾經到訪中國的任何人士，包括乘客及船員登船，並暫停調動來自中國的船員。

國際遊輪協會設在德國漢堡的辦事處發表聲明說，該協會代表的成員公司正采取防範措施，防止遊輪爆發疫情。

國際遊輪協會是世界上最大的遊輪行業協會，該協會代表的協會成員包括皇家加勒比國際遊輪、歌詩達遊輪、麗星郵輪等。

香港一名男子早前在前搭乘“鑽石公主號”遊輪，出現咳嗽等症狀，後來被確診感染武漢肺炎，日本週二已將遊輪緊急召回橫濱港進行檢疫，船上約3500人當中有10人發燒。

世衛派專家赴華 中同意美專家隨隊

世衛組織發言人說，總幹事譚德塞與中方同意，派遣一隊由世衛領導的國際專家團隊前往中國，調查有關疫情，最快本周成行。白宮發言人其後證實，中國已同意讓美國專家隨隊。

世衛發言人稱，由國際專家組成的代表團將前往中國，或包括美國疾病控制及預防中心（CDC）人員，成員包括流行病學、實驗室、研究及開發的專家，將與中方合作，增加了解疫情，指導全球抗疫工作。

世衛不支持旅行禁令

另外，譚德塞重申，防範是必要的，但不建議各國採取任何旅行或貿易限制措施，呼籲各國應基於證據採取令人信服的措施。他也表示，各國應同時加強支持衛生體系脆弱的國家，加強病例診治和疫苗研發。

憂疫情持續 日企考慮轉移生產線

日本共同社報導，部份於中國設廠的日本企業，因應疫情考慮將生產線轉移到其他國家。

報導指，汽車零部件生產商愛信精機表示，雖然中國工廠停產，但公司其他地區工廠持續生產，正考慮將生產線轉移至日本；另一家汽車零部件生產商豐田紡織亦指，即使中國工廠復產，但仍要考慮物流等實際操作，正考慮轉移到日本或泰國生產；冷氣機製造商富士通將軍亦考慮轉移至泰國生產。

有日本經濟專家警告，日本工廠可以生產相關產品，但如果相關企業將生產線轉移至日本，成本將不可避免地大幅上升。