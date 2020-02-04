【武漢肺炎】設計到竣工僅10天 “火神山醫院”接診

（北京3日綜合電）為收治新型冠狀病毒肺炎患者而臨時建造的中國武漢“火神山醫院”週一（3日）收治第一批患者。這家醫院從設計到竣工共用10天，被官媒稱做“創造奇蹟”。

據火神山醫院院長張思兵大校介紹，今日將圍繞收治第一批確診患者展開工作。他說：“全面作好收治前的各項準備，對病房做徹底消毒，配強收治力量；作好病人轉運前的準備工作，確保安全。”

據中國媒體報導，火神山醫院1月24日動工，到星期日（2日）正式交付，歷時10天，前後約7500名建設者參與。

火神山醫院的設計借鑒了SARS時期的北京小湯山醫院的設計方案，面積超過3萬平方公尺，擁有419間病房，1000張病床，配備有CT掃描設備和重症監護病房。

隔離期間免費食宿

據報導，火神山醫院裡面不只有專業負壓病房，可以隔絕病房空氣，也有獨立衛浴處理廢水，甚至還配備5G WiFi網路，病房分別進行醫學觀察、治療或其他預防措施。隔離期間，各區免費提供食宿、醫學觀察和治療。

醫院於星期日正式交付解放軍使用。交付軍隊後，1400名解放軍醫護人員從周一起在這裡救治感染新型冠狀病毒的患者。

星期日凌晨1时30分，中部战区空军航空兵某师出动8架大型运输机，分别从沈阳、兰州、广州、南京起飞，向武汉紧急空运795名军队支援湖北医疗队队员和58吨物资全部抵达武汉天河机场。这是继汶川、玉树抗震救灾之后，中国空军参与非战争军事行动同时出动大型运输机数量最多的一次。

香港《文匯報》報導，受習近平總書記委託，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭星期日率中央指導組實地察看醫院設施設備等情況。

此外，由武漢移動迅速搭建完成火神山醫院信息通信系統並順利通過驗收，實現了2/4/5G網絡全覆蓋，為火神山醫院的全面運轉提供技術保障。