【武漢肺炎】專家：仍處上升期 未來10天至2週現高峰

（北京3日訊）中國著名呼吸病學專家鍾南山表示，目前中國的新型冠狀病毒感染的肺炎（武漢肺炎）仍處於上升期，不過判斷應該不會產生全國性爆發，並表示疫情將在未來10天至兩週左右出現高峰。

鍾南山星期日接受《新華社》專訪時說，面對武漢肺炎疫情，最原始最有效的方法仍是“早發現、早隔離”，但目前疫情的防控工作面臨諸多問題和挑戰，包括疫情局部集中爆發、醫療資源匱乏等。

雖然致死率比SARS低，但武漢肺炎傳播率相當快速，爆發至今一個多月，已造成361人死亡，超越SARS當年在中國的死亡人數；累計確診更早在1月30日，就超過SARS全球感染人數。

鍾南山表示，中國政府及相關部門採取了多項全國性措施應對武漢肺炎疫情，例如延長假期、交通管制、公共場所體溫檢測排查、積極宣講少聚集、個人防護知識等。

他強調，如果民眾的公共安全意識能提高，這些舉措將能夠順利實施。“這些舉措有效阻斷傳染源，大大減少二代、三代傳染。”

引起武漢肺炎的2019新型冠狀病毒與2002至2003年爆發的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）病毒相似，兩次疫情都起源於中國，因此常被拿來比較。SARS現踪於2002年11月至2003年9月，當時在全球的病例數為8096例，共774人死亡。

病毒來源自蝙蝠

鍾南山還表示，目前研究基本支持病毒來源於蝙蝠，但是否存在中間宿主還需要研究，此外他還呼籲各界要對新型冠狀病毒（2019-nCoV）有科學的認識並對其進行科學有效的防控，避免出現不必要的恐慌。

針對肺炎病毒，鍾南山指出，流行病研究表明2019-nCoV感染肺炎患者年齡中位數為59歲，56%為男性，病毒感染平均潛伏期為5.2天（95%置信區間為4.1至7.0），95 %分佈點為12.5天。病毒傳播力平均值在2.2。

鍾南山指出，對2019-nCoV的基因組的分析研究表明，與SARS-CoV有79.5%的相似性，而與蝙蝠來源CoV有96%的相似性，基本支持2019-nCoV來源於蝙蝠，但是否存在中間宿主目前還需要研究。