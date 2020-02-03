羅斯瑪舊患發作 太陽能貪污案展審

（吉隆坡3日訊）前首相夫人拿汀斯里羅斯瑪以頸項及膝蓋關節炎的舊患發作為由，缺席今日開審的砂拉越鄉區學校太陽能計劃索取賄金案。

不過，辯方律師拿督加吉星在開庭時就羅斯瑪缺席所提出的理由，被主控官拿督斯里哥巴斯里副檢察司揶揄，嘲諷羅斯瑪唯一患上的“病”是擁有太多的曝光率與財富。

主控官諷財富太多

本案於今日在第二刑事高庭聆審，承審法官為莫哈末再尼。

加吉星在庭上出示羅斯瑪志期2020年2月2日的醫療報告，指羅斯瑪因身體不適，無法出庭。

他說，公開揭發當事人的病情令人難堪，可是，他必須讓法官知道這些病癥可能會有生命威脅。

他跟著向法官再尼展示谷歌頁面，就病情如何對生命造成威脅作出解釋。

對此，法官莫哈末再尼笑說：“你是諮詢‘谷歌醫生’嗎？”他說，谷歌頁面只是其中一種病癥而已。

辯方提呈的醫療報告顯然令哥巴斯里南感到不滿，並強烈反對辯方展延審訊的申請。

哥巴斯里南說，這份報告過於臨時，若是5年前的舊患，期間應該會有醫藥證明，而不是今天才拿到報告。

他在庭上念出辯方提呈的醫療報告時說：“醫生建議她臥床休息，這或許需要至少1至2周的時間。我接受不到，這不是一個好的理由。”

他揶揄，唯一困擾羅斯瑪的只有過量的曝光與財富。

對哥巴斯里南指羅斯瑪應該要向政府醫院索取診斷報告，不是私人醫院，加吉星反駁說，國家沒有一條法律闡明醫藥報告必須是政府醫院。

哥巴斯里南建議法官撤銷羅斯瑪的保釋金，“我敢肯定，如果她（羅斯瑪）被關在監獄，她一定可以出席審訊。”

加吉星則對哥巴斯里南的建議表示感到震驚；他說，辯方提出的申請並沒有對任何人進行人身攻擊，並再三保證羅斯瑪的病情是真的。

莫哈末再尼表示，基於時間緊迫，加上他還得聆審其他案件，也就必須盡早聆審本案。

法官最終擇定於周三上午10時開庭聆審，並允準羅斯瑪當天使用輪椅出庭，若有需要，可以中途休庭。

檢控團隊成員有拿督斯里哥巴斯里南、拿督莫哈末都舒基和阿末阿克南；辯護團隊有拿督加吉星、拿督阿伯丁及阿茲魯。

羅斯瑪於2018年11月15日在地庭被控2項在砂拉越369所鄉區學校太陽能供應合約中，索賄1億8750萬令吉及收賄150萬令吉的指控，她皆不認罪。

她於2019年4月10日在地庭面對一項加控罪狀，指她在合約中收賄500萬令吉，她否認有罪。

羅斯瑪抵觸《2009年反貪污委員會法令》第16（a）（A）條文，並可在相同法令第24（1）條文下被定罪。一旦罪成，她的每項控狀可以被判處坐牢20年，以及被罰款不少於賄金的5倍。