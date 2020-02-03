僅剩3航空公司提供中國直飛沙巴

（亞庇3日訊）沙巴州政府採取禁止來自中國、持旅遊簽證的中國遊客直飛入境沙巴的措施後，目前僅剩3家航空公司提供沙巴與中國直飛航班。

根據中國駐亞庇總領事館今日在官方網站發布的通告，州政府禁止中國直航班機後，導致往來沙巴與中國的直航銳減。

馬印航空、上海航空、春秋航空、廈門航空已全部停飛，目前僅剩南航、亞航和馬航3家航空公司有少量航班仍在運營。

中國南航目前僅運營亞庇-廣州航線，直至2月6日起全部航班停飛；亞洲航空僅運營亞庇直飛廣州、深圳、昆明、杭州的航班，但隨時都有可能取消，因此建議遊客隨時關註航班動態，必要時可到亞庇國際機場亞航櫃台（D01）查詢；至於馬來西亞航空，僅運營每週二、週五共兩班直飛上海的MH394航班，暫未收到停飛通知。

此外，中國駐亞庇總領事館也呼吁身在沙巴州的中國遊客，在簽證有效期內盡早訂票乘搭合適航班回國。

“有關簽證可延期的消息，沙巴移民局已澄清，僅為因航班取消或訂不到票的中國遊客最多延期7天，而非長期逗留，且需沙巴本地人擔保。”

通告也指出，簽證延期後，可能面臨航班全面停飛的風險，屆時遊客將面臨無法回國的處境。根據馬來西亞移民法令，逾期逗留將面臨嚴重的法律後果。

針對沙巴州政府宣稱，一旦發生疫情，沙巴缺乏必要的醫療資源和技術，將無力應對；中國駐亞庇總領事館表示，考慮到未來可能存在的不確定因素，建議在沙巴逗留的中國遊客盡早回國。

鑒於沙政府已禁止自國內出發的中國遊客直飛入境，該館也提醒計劃赴沙巴的中國遊客，暫時取消赴沙行程。