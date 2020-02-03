【武漢肺炎】CoronaTracker APP 掌握精准肺炎情報

（八打靈再也3日訊） 新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情持續爆發，網絡上真假新聞難辨，國人如今可以通過新推出的“CoronaTracker”手機應用程式，了解、追蹤及掌握肺炎的精準情報。

近來有關武漢肺炎的假新聞和假消息滿天飛，諸如“喝水可以解毒？”、“泰國研究了最新解藥？”、“最新死亡人數？冠狀病毒實際患者人數？”等層出不窮，引起人心惶惶和社會不安。

手機應用程式設計公司Agmo Studio、TheLead.io及線上醫生服務平台（Doc2Us）因此而聯合研發一款“CoronaTracker手機APP”，讓人們掌握最準確的新型冠狀肺炎實時動態及全球實際確診病例等消息。

Agmo Studio 公司今日發文告說，這個手機應用程式集合了全球各地超過1000名專業醫療團隊、手機應用程式開發者、數據科學家、UI/UX設計師及一般民眾所組成的志工團隊，確保所發布的消息來源準確，

有興趣的民眾可在網站https://coronatracker.com下載CoronaTracker；安卓手機用戶也可透過Google Play Store下載（https://play.google.com/store/apps/details?id=com.agmostudio.coronatracker）。

至於蘋果（iOS）手機仍在審核中，預計在2月份中旬上線開放下載。

CoronaTracker手機應用程式功能

．大數據分析版塊，提供確診冠狀肺炎病例、死亡人數、疑似肺炎病例、複原人數以及全球各個區域肺炎病例的跟進數據。

．所有與冠狀肺炎相關的最新消息（會確認消息來源，確保不是假新聞）

．由專業醫療團隊提供的冠狀肺炎的各種疑問、解答及預防措施。

．馬來西亞以及新加坡的相關醫院資訊。

．與Doc2Us手機應用程式連接，讓民眾不出門也能隨時透過手機應用程式與真實醫生進行免費的線上咨詢服務。