【武漢肺炎】141人明從武漢返馬 將集體隔離14天

（布城3日訊）衛生部長拿督斯里祖基菲里今日說，總共有141名在武漢的大馬人和其配偶和孩子預料會在明早回國，連同官員和機艙人員在內的26人在回國後，將會集體被隔離14天。

他說，為了安全起見，全機167人必須在空難行動中心（ADU）進消毒和接受檢測，有症狀者會被送到雙溪毛糯或吉隆坡中央醫院接受治療，無徵狀者會被送到監察中心進行隔離。

他表示，全機人會在確認安全後，才獲准回家，家屬在這期間不得探訪。

他指出，回馬者包括117大馬人和24非大馬籍伴侶，6名大馬駐華大使倌，以及8名從大馬啟程的衛生部和外交部官員包括3名醫藥專家和12名亞航機艙人員。

他是今日在記者會上，對武漢肺炎撤僑行動，發表談話。

他說，截至今午12時為止，大馬已有4天沒有新增確診武漢肺炎病例，確診病例保持8宗。

他稱，目前接受監察的病人有192人，105人是大馬人，82是中國人，以及澳洲、韓國、約旦、巴西和泰國各1人。

祖基菲里說，撤僑行動共分為4個部份，即上機前必須接受檢測，只有健康的才可上機，至於有症狀者將會在武漢醫院接受治療。

他說，飛機共有180個機位，當局在機上會一直監察搭客的狀況，如果有症狀，將會被隔離到後艙座位。

他指出，這趟撤僑班機會直接飛抵吉隆坡國際機場，當局會在機場進行消毒，搭客也不會進入終站樓，他們會被安排乘搭巴士到空難行動中心進行消毒和更換衣物和進行健康檢測。

衛長受詢時也贊揚中國當局應對武漢肺炎的舉措，包括及時封城的行動，分享科學研究信息和嚴謹的調查等。