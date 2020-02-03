彭政府：由原能局選址 未決定建PDF確實地點

（關丹3日訊）彭亨州政府表示，原子能執照局（AELB）將負責遴選合適的地點讓萊納斯稀土工廠興建永久廢料儲存設施（PDF），以存放工廠產生的水瀝濾淨化固體廢料（WLP），一旦決定建PDF的確實地點，將由聯邦政府作出正式公布。

《新海峽時報》昨日針對萊納斯日前指當局已批準稀土廠在武吉吉膽（Bukit Ketam）建PDF的宣布，透過手機短信向彭亨州房屋和地方政府委員會主席阿都拉欣發出提問，後者回應時作出否認，並強調這並非最終決定，他們正在等待原子能執照局的決定。

萊納斯是於上個月30日宣布，指彭亨州政府已同意讓稀土廠在武吉吉膽建設PDF。而大馬萊納斯已委任Gading Senggara私人有限公司（GSSB）為承包商，以管理全部PDF工程，包括設計、施工、操作以及由當局決定設施關閉後的一段時間內的機構控制，預計耗資9800萬美元。

針對阿都拉欣的回應，首相署副部長兼關丹區國會議員傅芝雅沙烈今日通過WhatsApp媒體群組表示，她贊同建PDF地點事宜由原子能執照局決定，同時，她將繼續緊密跟進整個進展，因為興建PDF必須嚴格遵循多項嚴苛條件，包括地下水源、鄰近地區農作物、積水區、房屋及人口密集區等考量元素。

****須進行環境影嚮評估

“最重要的是，必須先前往所選地點進行詳細的環境影嚮評估（DEIA）。”

她認為，雖然由原子能執照局決定地點，但也需要彭亨州政府給予批準以使用有關地段，因為這屬於彭州政府的權限。

去年8月15日，原子能執照局宣布更新萊納斯的營運執照6個月，但附上3個條件，包括萊納斯須提交海外建設稀土精礦分解與洗滌（Cracking and leaching）的計劃書，進而把這個目前在關丹格賓進行的程序撤離大馬。

該公司必須鑒定建造PDF的地點，並出示由州政府發出有關興建PDF的書面同意。執照持有人也必須提交完整的永久廢料儲存設施藍圖計劃，以及足夠的融資計劃，以承擔PDF的整個構建和運營成本。或者，萊納斯需把含輻射性質的水瀝濾淨化固體（WLP）廢料運出大馬，並呈上有關國家的官方同意文件。

同時，萊納斯必須停止所有將輻射性廢料WLP制成肥料的科研活動，也必須將之前研發工作中規定的年銷售總額的0.5%交給大馬政府，作為額外的安全抵押，直到“分解與洗滌”在海外開始運作為止。