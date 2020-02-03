【武漢肺炎】機場外搭篷檢疫返馬132人 嚴陣接收

（吉隆坡3日訊）132名滯留武漢疫區的大馬人，將在今日搭乘亞航專機回返都門，唯他們不會經過任何航廈，將在遠離航廈處直接下機接受檢驗與隔離，過程嚴謹，不讓他們有接觸外界機會，避免散播他們可能攜帶的武漢肺炎病毒。

這項由國家天災管理機構（NADMA）與衛生部等政府機構主導的接返國人工作，也不開放給媒體採訪，只限馬新社與國營電視台採訪及做現場直播，至於班機離開武漢天河國際機場，及抵達吉隆坡國際機場的時間則有待確認，胥視中國相關單位的邊境管控與檢疫工作進度。

根據NADMA與衛生部在“接回滯留武漢大馬人”群組里的匯報，由於天河國際機場已經關閉，加上疫情嚴重，因此接回大馬人的工作相對高度敏感與複雜，外交部已派出官員駐守天河機場，與當地民航局辦理專機接回國人的工作。

“為了安全，政府確實不允許開放讓媒體採訪專機抵達吉隆坡的時段，只限馬新社與國營電視台，現場也有工作人員將會協助拍攝，並在媒體群組里分享照片、影片與資料等。”

專機卸下抗疫物資

官員指出，一旦亞航專機抵達天河國際機場後，將會卸下大馬捐贈的抗疫物資，過後讓已經通過中國檢疫並放行的大馬人登機，唯不確定過程需耗費多少時間。

“一旦抵達吉隆坡國際機場，專機將停在遠離航廈的空地上，航空災難中心（ADU）將派員接手，全機人都須再次接受檢驗，有出現癥狀者將會直接由救護專車送往指定醫院接受進一步檢驗與治療，至於沒有癥狀者，也將被帶到檢測中心接受監控14天，在證實安全後才會通知家人接回。”

副首相兼天災管理委員會主席拿督斯里旺阿茲莎日前指出，大馬已獲得中國政府批準，將132名身在武漢的馬來西亞人接返回國，他們將在3日搭乘亞航專機回國，只有通過漢天河國際機場設有的出境檢疫，確定身體健康者才能登機，抵達吉隆坡國際機場後也會接受健康檢疫。

她說，該架專機有12名機組人員，衛生部另外委派6名官員、國家天災管理機構1名官員和外交部1名官員共8人隨同。有關航班亦會運載口罩、手套和食物等必需用品。（TTK）