【南北大道降路費】 “是多付，非先付或後付” 劉華才：林冠英不懂數學

（吉隆坡3日訊）民政黨主席拿督劉華才說，財政部長林冠英問人民“你選擇今天先付1000令吉，還是10年後才付1000令吉？”的談話，顯示這名財政部長是真的不懂數學，難怪後者的會計師資格會受到質疑。

他指出，南北大道延長20年收費之所以引起爭議，其關鍵並不在於是先付1000令吉，還是10年後才付1000令吉，而是人民必須多付20年的過路費，雖然表面上人民是節省了一些錢，但實際上是付出了更多的過路費！

“我認為林冠英應該思考的問題是，他是願意多付18年過路費，還是多付38年過路費？更何況當初希盟，尤其是行動黨領袖，包括林冠英自己都曾經承諾，一旦贏得中央政權將會廢除大道過路費，聽清楚，是廢除，不是降低過路費。”

劉華才今日發文告以本身的情況為例說，他幾乎每個月都會從吉隆坡返回檳城老家一趟，之前從南北大道大使路（Jalan Duta）收費站至柔府（JURU）的過路費為43令吉30仙，他每個月往返檳城的過路費為86令吉60仙，一年的往返過路費則為1039令吉20仙。原本的特許經營合約將在2038年屆滿，也就是說他要多給18年的過路費（1039.20x18），約為18705.60仙。

“如今南北大道過路費下調18%，新的單程過路費為35令吉50仙，往返過路費為71令吉，一年的過路費則降至852令吉。但由於合約被延長20年，我必須多給38年的過路費（852令吉x38年），結果我總供要付的過路費是3萬2376令吉。天啊！我需要多付1萬3670令吉40仙的過路費！”

“因此，人民是否真的有節省到過路費，大家可以自己去算一算。”