1年10次出游體魄驚人 82歲爺爺環游世界

（吉隆坡2日訊）環游世界是很多人的夢想，可是窮其一生，最後能夠把這個夢想化為現實的人是屈指可數，來自哥打峇魯的華社聞人，今年已經82歲的蔡尤明就是其中少數之人，而叫人佩服的是，他有一半的旅程都是在花甲之年後展開，雖然他很多旅游都是“跟團豪華游”，但一年10次以上世界各地趴趴走，沒有驚人的毅力和健康的體魄，根本是辦不到的。

或許就如蔡尤明自己所言，他可能天生骨子里就流著旅游的血液，所以當他小學畢業踏入社會工作後，他可以為了不虛度農历新年假期，向老板借糧外出旅游；而旅游這個動力，也讓他發奮圖強，把一手創立的“明發號”從小小的雜貨店發展成哥打峇魯的零售鉅子，後來轉型進軍批發業。

旅游動力發奮圖強

1974年，36歲的蔡尤明在雜貨店生意步上軌道之後，開啓了他第一次的海外旅游行程，他第一站選擇港、澳、台；之後，他與同時也熱愛旅游的妻子符月蘭採取“你出國旅游，我看店； 我出國就你看店”的輪流方式開始了海外之旅游，而自此之後，蔡尤明對旅游就欲罷不能，每年都會找時間到不同的國家旅游。

那個時候，蔡尤明還沒有立下要環游世界的願望。“那時的我只是愛上了旅游，想到更多的國家去旅游而已”。可是，走呀、走呀，不知不覺就走了50個國家，然後又走過了100個國家，在半個地球留下足跡後，他才萌起要走完全世界的念頭。

“其實，我一直都沒有立下要環游世界的目標，那時想著可旅行50個國家就滿足了，但走過50個國家之後，又想那不如就走100個國家吧，走了100個國家，想到反正都走了整半個地球，那為何不走完呢？”

自認是一位“立下目標，就一定要做到”的人，蔡尤明即刻馬不停蹄的展開他的環游世界的旅游。

從2000年起，蔡尤明走得“非常兇”，他一年出國旅游8至10次，誓要把世界各地都走一遍。到了今時今日，82歲的他算是達致目標，全球197個國家，42個地區，他走過205個國家和地區，可是，盡管如此，對旅行上癮的他還是樂此不疲。他說，他的時間是越來越有限，但他還是在想在能力可及下，繼續的旅游。

沒到過都新鮮 好奇心態發掘探索

蔡尤明對旅游目的地沒有特殊偏好，對他來說，凡是沒有去過的國家和地區都是新鮮的，他每趟旅行都是抱著“好奇寶寶”的心態去發掘、去探索，並在那塊土地上留下足跡。

蔡尤明告訴《光明日報》，世界七大洲的自然環境、豐富多元的人文景觀、風土人情都是一道道內容超級豐綺麗的風景，都具有讓人探索、尋覓的魅力。

在這麼多趟的旅行中，到南美洲維內瑞拉探索世界最高的天使瀑布，以及到東非剛果尋找山地大猩猩的行程是蔡尤明認為最辛苦。

剛果尋找大猩猩行程最辛苦

這兩個旅程都必須起早摸黑，坐車、坐船、還得翻山涉水步行5、6小時，甚至導游還得持刀僻路才能抵達，一般人可能會認為這簡直是花錢買苦受，但蔡尤明卻樂在其中，看到那從979公尺高處飛流直下的瀑布，他震撼不已；而能夠近距離看到瀕臨絕種的山地大猩猩，他心情更是激動的難以言諭，認為再辛苦都值得。

在這麼多次的旅游中，2004年展開的北極點探險之旅是“最貴”的一趟旅程，整個25天非凡的旅程的費用達10萬令吉。在展開這一趟旅程時，已經66歲的蔡尤明在2年前也經游历了南極。而這一趟旅程更意料之外的讓他與同行的拿督陳華東受到馬來西亞記錄大全監委會的承認，頒發他們“抵達北極點最年長的馬來西亞人組合”，為他的行走人生增添了美好的回憶。

2007年，蔡尤明更把南北極的旅程撰寫成書，詳述整個行程的準備功夫、起、中轉點等，為讀者提供指引。再次叫蔡尤明受寵若驚的是，這本《南北極探險之旅》獲得香港康樂及文化事務署的青睞，列為該署下8所香港公共圖書館的藏書。

“世界沒有走不到地方” 去年游阿富汗

盡管阿富汗、伊拉克、朝鮮因為戰亂和封閉而叫許多旅客止步，唯蔡尤明堅持“世界沒有走不到的地方”信念，終於，他在2019年成功抵達阿富漢首都咯布爾，使得他終於實現在亞洲48個國家都留下足跡的目標。

在這之前，蔡尤明於2015年到了美洲多米尼加、聖基茨、多巴哥，完成美洲大陸35國之旅，以及2014年到盧森保、安道爾及聖馬力諾的歐洲大陸 44國之旅後，另外一個創舉。

82歲的他知道這一生難以走完世界各個角落，但他已經感到心滿意足，並認為自己經“不枉此生”，不過，他還是不會停下他的步伐，而是繼續走訪未曾到訪的地方，其中香港迪尼斯樂園是他接下來的行程，以圓滿他要走完全球6座迪斯尼樂園的夢想。隨後他會依據自己列下的必游清單，繼續的邁開腳步前進。

“投資”旅行沒有一絲後悔

從36歲到82歲，蔡尤明算不清自己在這46年的旅費總數有多少。“套朋友的說法，如果這些年我把旅費投資在房地產，已經可以累積到過千萬的財福了。”

對於把錢“投資”在旅行上，蔡尤明可沒有一絲後悔，因為把錢用在興趣上，花在快樂的事務上，一切都是值得的，而且更重要的是，這顯示他尚有良好的體魄去完成目標。

他說，每次出游，尤其是到風險比較高的國家和地區，他都會先評估自己的身體狀況，而這麼久以來，他都幸運克服了諸如高山癥、涉水、風沙、冰川等對老人比較不友善的障礙。

82歲的蔡尤明，除了頭頂那抹白發顯現年齡之外，身體還是非常壯朗，說不上健步如飛，但行動還是非常穩健，他沒有多談其保健之道，但認為，旅行也算是一種身體保養，每一趟旅行都能夠換來好心情。他在頻繁乘搭長途飛機中，已經養成在飛行中睡眠的習慣；同時在旅途中適度的調節自己的生理時鐘和狀態，回來後也合理的安排作息，一切坦然處之。

不過，他也坦言，現在旅行的路是越來越難走，樓是越來越難爬，再旅行也只會“量力而為”，不會撐強，但條件允可，他將會一直走下去。

妻子最佳旅伴 150國留2人足跡

妻子符月蘭是蔡尤明的最佳旅伴，過去夫婦兩人結伴走過150個國家，夫妻兩志同道合，唯比較起丈夫的“不挑食”，危險、辛苦的旅程不在符月蘭的考慮範圍。

比起旅行，蔡尤明笑說，要把46年的旅程整理及記錄才是叫他頭大，可是，他還是憑著記憶，努力的用電腦把他這些年的旅行過的國家和地區梳理出來，畢竟單靠記憶是無法把他這一生所留下的足跡逐個記住。

82歲，許多人到了這個年紀都自認自己經是遲暮之年的耄耋老人，可是對於蔡尤明而言，82歲只是一個為他人生增添更多“旅程”的一個數字；82歲也是他重游各國，重溫舊景及探索更多新景點的開端。 82歲對他而言不是阻力，而是助力，推動他走更多的國家。

蔡尤明的足跡：

走遍中國23省、5自治區、4直轄區、2行政特區；亞洲48國、歐洲44國、美洲35國及非洲44國及大洋洲 11國 。

游覽世界七大奇觀（加一）、3大瀑布、七大自然奇景。

走過世界最大的撒哈拉沙漠，也穿越新彊塔里木盆地塔克拉瑪幹沙漠及內蒙古鳴沙區大沙漠。

造訪南極一次、北極2次、非洲3次。

80歲旅游伊拉克、81歲旅游阿富汗、朝鮮也訪了3次。

座右銘：只要肯走，世界上沒有走不到的地方。