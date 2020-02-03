【歡樂鼠不盡，韓友新春宴】 黃賜興：迎合全日制 韓小新樓盼年底動工

（檳城3日訊）韓江三校董事長拿督斯里黃賜興說，董事會執行顧問丹斯里陳國平承諾為韓江小學興建一座教學及行政樓，為該校未來改為全日制教學鋪路的事項，目前已獲得專業人士義務為小學教學樓重新規劃及繪測新教學樓的圖測。

他希望該計劃可在今年底前順利動工，力求在明年能夠改為全日制學校。

他昨晚為“歡樂鼠不盡，韓友新春宴”致詞說，上述計劃是順應時代需求而將學校改為全日制。

該晚宴是配合新春佳節，由馬來西亞韓江校友會總會主催，檳榔嶼韓江校友會主辦。

他說，有關韓江董事會與韓江學校校產信理員的校地爭議事件，正處於司法階段，相信高庭將有公正判決。

“對於社會大眾所捐獻的工程經費，目前正由該會完善的保留，分文未動。”

他也借此機會感謝校友會在去年大力協助該會完成百年校慶的活動。

他說，一所學府在社會上的地位和形象，不僅是取決於日常教學和校園建設，更主要的是取決於它的校友在國家和社會中所發揮的貢獻。

“談起辦教育，並非董事會可以承擔所有，特別是龐大的校友群才是母校的發展基石。”

他說，這8年來，他發現好多校友，甚至老師離校後，對董事會的結構還不是很清楚，有關該會的功能及如何組織。

“無論在校或離校者，都可去了解我們是如何運作。”

馬來西亞韓江校友會總會主席張正海說，該晚宴除了傳承良好習俗，讓校友在佳節期間通過該平台相互認識。在總會旗下的號召下，發揮團結，韓友一家親的精神。

大會主席顏福和呼籲離校者加入校友會，關心母校的發展，當有需要時，對母校貢獻力量。

他也感謝總會贊助5000令吉作為該宴會的經費。

與會者尚有董事會財政拿督林貴堂、副總務拿督陳樹楠、雪隆校友會發起人之一拿督陳友源、雪隆校友會會長蔡漢林、韓小家協副主席李國祥、檳榔嶼韓江校友會顧問劉宗輝等。