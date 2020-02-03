【武漢肺炎】 泰結合流感愛滋藥 雞尾酒療法捎佳音

（曼谷3日訊）新型冠狀病毒（武漢肺炎）全球擴散，各國在沒有疫苗的情況下疲於應付，不過泰國醫療團隊日前傳出令人振奮的消息。 醫療團隊2日表示，他們採雞尾酒療法，將流感和愛滋病（HIV）藥物，結合後用於醫治武漢肺炎病患，並在48小時內見到病情好轉。

綜合外電報導，曼谷拉加維第醫院表示，為了對抗新型冠狀病毒而結合成的新藥物，已經讓數名確診病患的症狀減退，包括一名來自中國武漢的70歲老婦人。

該名老婦人自武漢到泰國已經十多天，但各種投藥和醫療方式都沒有見到起色。直到醫療團隊將抗愛滋病毒藥物─快利佳（Lopinavir）和利托那韋（Ritonavir），結合大劑量的抗流感藥物奧司他韋（Oseltamivir），用於醫治老婦人，接下來的48小時內，老婦人的情況終於逐漸好轉。

“這不是解藥，但病人情況得到極大的改善”，拉加維第醫院肺科醫生阿弟波恩望尼表示，老婦人在用藥後的48小內，就被檢測呈武漢肺炎“陰性”。

儘管效果顯著，醫療團隊仍表示會繼續研究這項療法，是否能被套用成一套標準療法。泰國醫療團隊指出，中國衛生當局已經採用這項雞尾酒療法一段時間。

藥物混合比例的些微差距可以引起病患相當大的反應，一名醫生指出，在不同的2個病人身上使用相同療法，其中一人出現改善，另一人則有過敏反應。醫療部主任阿克斯林姆表示，醫生們都遵照國際規定行事，但其中醫生增加了其中一項藥物的劑量，可能導致病人出現過敏症狀。

另一方面，中國國家藥品監督管理局批准，臨床試驗一種可能對新型冠狀病毒有效的藥物。在北京的中日友好醫院發公告，指將在武漢疫區牽頭開始新藥物“瑞德西韋”（Remdesivir）的臨床研究。根據臨床試驗駐冊機構資料顯示，會主要針對病情輕到中度的患者，研究270個病例，最快今日開始，到4月27日結束。

這款新藥並不是針對新型冠狀病毒而開發，美國首宗確診患者在病情惡化後，獲批試用新藥，翌日症狀出現大幅改善，除咳嗽外，所有病徵都得到緩解，目前仍在留院。