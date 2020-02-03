【武漢肺炎】 泰最多人治癒 中國361喪命 死亡人數超SARS

（北京3日訊）武漢肺炎疫情持續增加，截至2月2日24時，中國國家衛生健康委收到31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告死亡病例361例，這一數字已經超過自2002年末至2003年8月16日10時中國累計報告非典型肺炎（SARS）死亡病例349例。

2月2日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2829例（湖北省2103例），新增重症病例186例（湖北省139例），新增死亡病例57例（湖北省56例，重慶市1例），新增治癒出院病例147例（湖北省80例），新增疑似病例5173例（湖北省3260例）。

截至2月2日24時，中國國家衛生健康委收到31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告確診病例1萬7205例（北京市核減3例，江西省核減1例），現有重症病例2296例，累計死亡病例361例，累計治癒出院病例475例，共有疑似病例21558例。

目前累計追蹤到密切接觸者18萬9583人，當日解除醫學觀察1萬零55人，共有15萬2700人正在接受醫學觀察。

此外，香港特別行政區確診病例15例，澳門特別行政區確診病例8例。

截至今早7時，中國境外確診病例以日本居冠共有20宗1治癒。接著是泰國20宗7治癒，也是目前中國境外最多治癒病例的國家。第三高確診病例是新加坡，累計有18宗。韓國15宗、澳洲12宗、德國10宗、大馬8宗、美國8宗、越南7宗、法國6宗、阿拉伯聯合大公國5宗、加拿大4宗、俄羅斯2宗、印度2宗、英國2宗、意大利2宗、西班牙1宗、柬埔寨1宗、斯里蘭卡1宗、芬蘭1宗、尼泊爾1宗、瑞典1宗；菲律賓2宗，其中1宗死亡。