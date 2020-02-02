庚子年檳城廟會 萬人齊聚鬧新春







（檳城2日訊）在武漢肺炎鬧得全民人心惶惶之際，今晚在喬治市古蹟區舉辦的“庚子年檳城廟會”仍吸引數以萬計的海內外遊客及民眾出席，感受檳城的過年氣氛！

檳城廟會是由州政府主催，檳州各姓氏宗聯委會主辦及“傳承者”策劃及協調，今年的主題是“赴一場故事的饗宴”，活動範圍涵蓋古蹟區12條街道、23家宗祠會館、14個舞台或表演區，以及超過100家古蹟區以外的宗祠、會館和文化單位參與其中。

根據記者觀察，雖然有些民眾戴上口罩赴會，不過沒戴口罩者佔了絕大多數。主辦單位有安排口罩給廟會所有志工，然而戴口罩的志工也不多。

今年的檳城廟會重點在於主辦當局在大伯公街搭建的200呎長舞台“先賢來時路”，這個臨時搭棚猶如一個民初檳城的小縮影，主辦方在棚內精心重現先賢南下到檳城的是飲居生活，其中包括碼頭、市集、街道等，並特地為棚內所有演員安排民初時的服飾及穿著。

凡要進入這個搭棚內參觀的民眾，除了必須將現代科技物品收藏起來之外，還要穿上當局特被安排的民初服飾，才能融入這個時光隧道內。

今年的廟會活動一如往年般多姿多彩，包括區內宗祠會館今年各向人們介紹一位先賢的史跡。其它活動還有文化展、漢服展示、中華角色扮演、生態瓶工作坊、手藝、童玩、琴棋書畫文化活動、福建歌仔戲、皮影戲及各類美食。

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檳州首席部長曹觀友說，檳城廟會自1999年舉辦以來，每年的籌備過程都會面對不同層次的頸瓶和挑戰，但無論是主辦單位或參與單位，大家都很團結和堅持，一次又一次突破各種難關，最終使到廟會成功舉行，並年復一年傳承下去。

“他們這種不屈不饒的精神值得大家學習，無論是廟會主辦方還是志工、宗祠會館領導，或是參展和演出單位，都展現了足夠的勇氣和智慧，謹慎行事，採取防範措施讓廟會如期舉行。”

他說，受到武漢肺炎的影響，農曆新年期間的各種大小型的活動要堅持舉辦或取消，受到關注。不少媒體追問關於州內活動會否取消，不過檳州政府已表明州內各項活動照常進行。

曹觀友為檳城廟會主持開幕後，在檳州各姓氏宗祠聯委會主席拿督葉謀通的陪同下，從主舞台步行到打銅仔街的葉氏宗祠，並參觀了廟會各展示攤格。

葉謀通致詞時說，檳城廟會有別於宗教活動，主要是檳城廟會是以古蹟區百年會館為據點，宣揚先賢智慧及精神，同時也弘揚現代道德及價值觀的文化。

他直言，舉辦廟會讓他及參與者都覺悟到，站在優秀的文化面前，世間的名及利根本就是非常渺小，並呼籲大家要謙卑及謹記先賢的努力。

出席者包括“傳承者”主席葉翰輝、廟會幕僚長郭素岑、中國駐檳副總領事張莉、光大區州議員鄭來興、檳州旅遊委員會主席楊順興、檳州青年及體育委員會主席孫意志、各華社領袖及外國領事等。