【庚子年檳城廟會】 200呎舞台重現老檳城 檳部長興起掌廚

（檳城3日訊）為重現百年老檳城街景，庚子年檳城廟會昨晚特別在大伯公街搭建了200呎長舞台的“先賢來時路”，連檳州首席部長曹觀友也被吸引而混入人群中，即興當起掌大黑鍋的廚子。

老檳城街景是今年廟會重點之一，臨時搭棚猶如一個民初檳城的小縮影，主辦方在棚內精心重現先賢南下到檳城的飲居生活，其中包括碼頭、市集、街道等，而所有演員更穿上民初服飾，仿佛進入時光隧道。

民眾穿民初服飾參觀

值得一提是，凡進入搭棚參觀的民眾，都要將現代科技物品藏起來之外，還要穿上當局特別安排的民初服飾，才能“返回”百年前的老檳城，而曹觀友更一時即興客串廚子的角色。

曹觀友掌大黑鍋“炒飯”的手勢，很有大廚風範，然而炒完一鍋的飯後，他便被香噴噴的麵包條給吸引過去，即場蹲著品食起那童年的回憶，完全陶醉在“老檳城”之中。

檳城廟會是由州政府主催，檳州各姓氏宗聯委會主辦及“傳承者”策劃及協調，今年主題是“赴一場故事的饗宴”，活動範圍涵蓋古蹟區12條街道、23家宗祠會館、14個舞台或表演區，以及超過100家古蹟區以外的宗祠、會館和文化單位參與其中。

雖然，武漢肺炎鬧得全民人心惶惶之際，不過昨晚在喬治市古蹟區舉辦的“庚子年檳城廟會”仍吸引數以萬計的海內外遊客及本地民眾出席，感受檳城的過年氣氛。

根據記者觀察，雖然有些民眾戴上口罩赴會，不過沒戴口罩者佔了絕大多數。主辦單位有安排口罩給廟會所有志工，然而戴口罩的志工也不多。

今年的廟會活動一如往年般多姿多彩，包括區內宗祠會館今年各向人們介紹一位先賢的史跡。其他活動還有文化展、漢服展示、中華角色扮演、生態瓶工作坊、手藝、童玩、琴棋書畫文化活動、福建歌仔戲、皮影戲及各類美食。

曹觀友說，檳城廟會自1999年舉辦以來，每年的籌備過程都會面對不同層次的頸瓶和挑戰，但籌辦單位不屈不饒的精神值得大家學習。

曹觀友為檳城廟會主持開幕後，在檳州各姓氏宗祠聯委會主席拿督葉謀通的陪同下，從主舞台步行到打銅仔街的葉氏宗祠，並參觀了廟會各展示攤格。

葉謀通：宣揚先賢智慧及精神

葉謀通致詞時說，檳城廟會有別於宗教活動，主要是檳城廟會是以古蹟區百年會館為據點，宣揚先賢智慧及精神，同時也弘揚現代道德及價值觀的文化。

出席者包括“傳承者”主席葉翰輝、廟會幕僚長郭素岑、中國駐檳副總領事張莉、光大區州議員鄭來興、檳州旅遊委員會主席楊順興、檳州青年及體育委員會主席孫意志、各華社領袖及外國領事等。