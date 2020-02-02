副揆：亞航載送 明赴武漢撤僑132人

（布城2日訊）亞航將於明天載送132名身在武漢的馬來西亞人回國，但只有通過武漢天河國際機場所設的出境檢疫，確定身體健康者才能登機，而在返抵吉隆坡國際機場後也會接受健康檢疫。

副首相兼天災管理委員會主席拿督斯裡旺阿茲莎說，隨著中國政府的批准，亞航料於明日（2月3日）出動飛機將132名馬來西亞人民載送回國。

她說，除了12名機組人員，屆時將會委派6名衛生部官員、國家天災管理機構1名官員和外交部1名官員共8人隨同前往。

“這架客機也會運載口罩、手套以及食物等必需用品。”

旺阿茲莎於今日聆聽國家天災管理機構（NADMA）總監拿督莫達拉曼向她、衛生部長拿督斯裡祖基菲裡和衛生總監拿督諾希山匯報新型冠狀病毒爆發後，協助身在中國的馬來西亞人民撤離事宜後，發文告作出上述宣佈。

她說，將從中國湖北武漢被帶回馬來西亞的目前共132人，包括108名公民和24名非公民（配偶╱子女），他們都已向馬來西亞大使館登記。

“唯有通過中國政府在武漢天河國際機場所設的出境檢疫，確定身體健康者，才能登上返回的飛機。”

她說，她已會見參與這次任務的全體官員和機組人員，向他們表達政府和人民的感激，並希望他們能夠照顧自己和機上人員的健康與福利。

“所有乘客、任務團隊和機組人員在抵達吉隆坡國際機場後，都會在航空災難中心（ADU）接受健康檢疫。”

“身體被診斷出症狀的人將會被直接送往醫院，通過檢查的人則會乘搭巴士前往檢測中心進行監控。所有醫療檢查所需的用品都已經準備就緒。”

旺阿茲莎說，她早前也巡視了檢測中心為158名乘客（8名執行任務的馬來西亞官員、12名機組人員和6名馬來西亞駐北京大使館官員）進行14天隔離期的手術室、住宿以及其他設施。

她在文告中感謝所有為任務做準備工作的任何人，尤其是衛生部、亞航、馬來西亞機場公司、社會福利部、消防與拯救局、警察、移民局以及國家天災管理機構。

“希望這項任務可以順利進行，以及所有都安全地從武漢回來。”

另外，旺阿茲莎說，截至2月2日中午12時，國內沒有新增新型冠狀病毒的新病例，確診病例依然保持8宗。

至於183接受調查患者（PUI）中，她表示還有18人還在等待實驗室報告，而密切接觸者則有32人。

她說，衛生部將根據世界衛生組織跟進病毒感染進展，民眾可以撥電3-8881 0200/600/700（衛生部全國危機準備及應對中心，CPRC）或電郵至[email protected]獲取最新詳情。