KEV 1-9999 6日起競標 黃金車牌2萬元起跳

（亞羅士打2日訊）吉州陸路交通局將於本月6日至10日，通過電子競標系統開放給民眾競標“KEV 1-9999”車牌，“黃金車號”標價從2萬令吉起跳。

該局主任依斯瑪蘇海米說，系統內每個車牌項目的價格已經列明，即“黃金車號”最低競標價2萬令吉；“熱門車號”最低競標價3000令吉；“受歡迎車號”最低競標價800令吉；以及“普通車號”最低競標價300令吉。

他說，競標者每次出價需是最低競標價的5％。若以“黃金車號”來說，最低競標價2萬令吉，因此每次出價至少1000令吉。

個人最多競標3車號

他說，通過此系統，個人最多可競標3個車號，公司則可競標不超過5個車號。

他透露，之前通過電子競標系統競標的車牌有“KET”和“KEU”，“KET”車牌競標成績共獲86萬2881令吉收入，以及“KEU”車牌則獲81萬6041令吉。

另外，依斯瑪蘇海米也駕駛者不要飲用或食用違禁品，違者將受到嚴厲對付。

他說，當局在數次路檢行動中，經常在騎士摩多上搜獲瓶裝的哥冬水，摩多騎士稱喝了哥冬水有助提神。

他說，近來，清晨7時的天色仍然昏暗，一些駕駛者因趕往工作地點，路經學校範圍時還加速行駛，因此他也建議校方每天清晨上課時段安排保安人員維持交通秩序，協助學生越過馬路，以免發生學生被撞後逃的事故。