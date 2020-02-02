內閣批准 行政獨立 恆毅分校改名恆毅華中二校







（檳城2日訊）財政部長林冠英捎來好消息，內閣已在1月22日會議上批准恆毅分校成為一所行政獨立的學校，將改名為恆毅華中二校（SMJK Heng Ee 2），不再需要與恆毅中學共享資源。

成為行政獨立的學校後，恆毅二校將迎來本身校長、3名副校長、4名主任等更多人員，而且將能從聯邦政府每年財政預算案給華中的撥款，獲得與其他華中一樣的撥款份額。

林冠英今早造訪恆毅分校時，宣布上述好消息。他說，恆毅分校申請成為行政獨立學校過程或面對問題，但如今擔任代教育部長的敦馬哈迪已同意此申請，並已白紙黑字記錄在內閣會議記錄上。

林冠英說，恆毅分校變成恆毅二校，成為一所堂堂正正的華中，這地位改變對該校來說非常重要，尤其在資源分配上。恆毅二校是我國第81所華中。

恆毅學校董事會主席丹斯里黃繼樑開心地表示，今天是歷史性一天，感謝林冠英及教育部支持下，讓恆毅分校行政獨立的夢想終實現。該校將繼續栽培更多棟樑，不辜負各界期待。

恆毅學校名譽董事丹斯里陳國平則說，恆毅中學校長過去幾年蠟燭兩頭燒，兼顧總校及分校，非常辛苦。感謝林冠英聆聽該校心聲後，為該校奔波，才促成分校獲准行政獨立。

出席今早活動的嘉賓尚包括黃繼樑夫人潘斯里傅麗慧、恆毅學校董事會副主席拿督葉謀通、拿督駱榮偉、梁東沙、葉福祺、黃和龍、副總務林秋貴、財政拿督盛秀蓮；還有多名行動黨議員，即林慧英、章瑛、楊順興、黃漢偉、鄭來興、王麗麗、魏子森、王耶宗及陳慧萍。

吳文寶：將給新學校編號派校長

恆毅學校董事會總務兼恆毅中學前校長拿督吳文寶則說，內閣批准分校行政獨立後，將交由教育部和州教育局去執行，首先將給該校一個獨立的學校編號（kod sekolah），之後與董事會討論後，才會派來校長等人員。

他預料，整個過程或需時數個月。該校董事會之後才會開會討論，擇定吉日為這所坐落在峇央峇魯的校舍建築換上新校名牌，即恆毅二校。

他補充，儘管恆毅二校不在附屬恆毅中學，但這兩所中學還是繼續在同一個董事會下。

他說，恆毅分校自2017年開課，學生人數目前達950人，相信隨著行政獨立後，師資等資源增加後，學生也將進一步增加。