內閣批准二校行政獨立 恆毅分家了









（檳城2日訊）財政部長林冠英捎來好消息，內閣已在1月22日會議上批准恆毅分校成為一所行政獨立的學校，將改名為恆毅華中二校（SMJK Heng Ee 2），不再需要與恆毅中學共享資源。

成為行政獨立的學校後，恆毅二校將迎來本身校長、3名副校長、4名主任等更多人員，而且將能從聯邦政府每年財政預算案給華中的撥款，獲得與其他華中一樣的撥款份額。

林冠英今早造訪恆毅分校時，宣布上述好消息。他說，恆毅分校申請成為行政獨立學校過程或面對問題，但如今擔任代教育部長的敦馬哈迪已同意此申請，並已白紙黑字寫在內閣會議記錄上。

黃繼樑：歷史性一天

林冠英說，恆毅分校變成恆毅二校，成為一所堂堂正正的華中，這地位改變對該校來說非常重要，尤其在資源分配上。恆毅二校是我國第81所華中。

恆毅學校董事會主席丹斯里黃繼樑開心地表示，今天是歷史性一天，感謝林冠英及教育部支持下，讓恆毅分校行政獨立的夢想終實現。該校將繼續栽培更多棟樑，不辜負各界期待。

恆毅學校名譽董事丹斯里陳國平則說，恆毅中學校長過去幾年蠟燭兩頭燒，兼顧總校及分校，非常辛苦。感謝林冠英聆聽該校心聲後，為該校奔波，才促成分校獲准行政獨立。

出席今早活動的嘉賓包括黃繼樑夫人潘斯里傅麗慧、恆毅學校董事會副主席拿督葉謀通、拿督駱榮偉、梁東沙、葉福祺、黃和龍、副總務林秋貴、財政拿督盛秀蓮；還有多名行動黨議員，即林慧英、章瑛、楊順興、黃漢偉、鄭來興、王麗麗、魏子森、王耶宗及陳慧萍。

吳文寶：2中學同董事會

恆毅學校董事會總務兼恆毅中學前校長拿督吳文寶說，內閣批准分校行政獨立後，將交由教育部和州教育局去執行，首先將給該校一個獨立的學校編號，之後與董事會討論後，才會派來校長等人員。他預料整個過程或需時數月。

該校董事會之後才會開會討論，擇定吉日為這所坐落在峇央峇魯的校舍建築換上新校名牌，即恆毅二校。他補充，儘管恆毅二校不在附屬恆毅中學，但這兩所中學還是繼續在同一個董事會。

他說，恆毅分校自2017年開課，目前有950名學生，相信行政獨立師資等資源增加後，學生將進一步增加。

部分人不滿希盟盼回前朝 林冠英吁醒醒吧

財政部長兼行動黨秘書長林冠英指出，部分華社及華教人士似乎非常不滿希盟政府，回憶以前的時代，希望回到前朝時代，他呼吁這些人士“醒醒吧”！

他希望這些人不要被極端主義者誤導，也要疏遠支持極端主義政黨的華基政黨和組織，否則將典當自身權益和孩子未來。

“有些說要回去前朝，懷念前朝，不知懷念什麼鬼！還說巫統改變，巫統變好了，狐狸你也可以相信，真的是無藥可救。”林冠英指出，前朝政府給華教的撥款是1億3000萬令吉，希盟政府如今給的卻是2億4350萬令吉，多1億1350萬令吉。

“多了一倍，差不多多了一倍，你懂嗎？我是會計師。最重要錢還是馬上到。這個就是很大很大的改變。”

“回到前朝，你以為獨中可拿到錢咩？興建華小可以拿到錢咩？高等教育可以拿到錢咩？批文可以拿到咩？慢慢等啦！”

至於承認統考課題，林冠英則說這需要時間，將看怎麼一起解決這個課題。他指出，極端主義者入稟法庭指華小違憲、發動杯葛華商、指非穆斯林不可當部長、欲剝奪非穆斯林投票權，甚至還以“豬”形容華裔。他直斥，如果有華社和華教人士支持這些極端主義政黨和看法，就是出賣華社權利。