【武漢肺炎】衛部：未知事實前 勿當假知識領袖





（吉隆坡2日訊）衛生部呼籲民眾，不要在未知事實的前提下，成為在社交媒體平台發布假信息的“知識領袖”族（Geng Palatau）。

根據馬來《大都會日報》，“Palatau”從“知識領袖”（kepala tahu）一詞衍生而來，指的是某些人在談論某事時，本身對事件並沒有深入了解，卻仿似專家發表談話。

衛生部基於武漢肺炎疫情嚴峻之際，社交媒體平台卻充斥各種誤導性的虛假信息，因此持續在網上打假，並希望民眾在新型冠狀病毒事件上對衛生部抱有最高的信心。

“不要開始或散布可能毀滅國家的虛假新聞。”

網上充斥各種肺炎假新聞

各種假新聞自武漢疫情蔓延以來便天天在網上流傳，包括有網民聲稱柔佛州森林城市目前已被隔離兩星期，因森林城市有2宗確診病例；有者則聲稱玻璃市州巴東勿剎有2名感染病毒者，並已被送往加央醫院。

對此，佛州衛生局也澄清網傳新型冠狀病毒肺炎的傳播是假消息，同時也向警方舉報；而玻璃市衛生事務委員會主席鄭再安也對2人被傳感染武漢肺炎做出駁斥。

警方目前已援引《刑事法典》第505（b）（蓄意導致公眾恐慌）條文，以及《1998年通訊與多媒體法令》第233（不當使用網絡設備或網絡服務散播假消息）條文，開檔調查。

在《刑事法典》第505（b）條文下罪成者，可以被判處坐牢2年或罰款，或兩者兼施；在《1998年通訊與多媒體法令》第233條文下罪成者，則可以被判處罰款不超過5萬令吉或坐牢不超過1年，或兩者兼施。