亞航受賄風波 吳健南抨陸兆福置身事外

（吉隆坡2日訊）馬華公民社會運動局主任吳健南抨擊交通部長陸兆福，在亞航受賄風波中置身事外，一再漠視屬於其權限下的交通業者的商業廉正問題。

他說，陸兆福在亞航2名高層涉嫌涉及空中巴士公司受賄案風波中，抱著什麼都不管的消極態度，令馬華公民社會運動局感到不滿。

他於今日發文告說，馬來西亞航空業者的營業與運作一貫隸屬交通部權限，身為交長的陸兆福在針對這涉及國內和亞洲最大聯航公司的重大國際金融貪污醜聞與刑事案件，豈能要求亞航去回應，並擺出猶如事不關己的不負責任態度。

“英國當局針對該醜聞所進行的調查，是援引該國賄賂法令第7條文，即商業機構通過中間人所進行的金融賄賂行為；而這其實跟馬來西亞的反貪污委員會法令第17條文，即某企業通過中間人受賄行為獲取商業利益，有異曲同工之處。”

因此，吳健南認為，除了反貪會介入調查，陸兆福也應該根據現有的航空委員會法令來回應幾個問題。

“根據現有航空委員會法令，亞航的馬來西亞航空服務執照及準證是否由交通部發出？以及交通部是否也有權限介入調查，包括鑒定有關航空公司是否涉及任何不當商業賄賂行為，並檢討其航空服務執照，以維護一眾乘客利益？”

他表示，陸兆福已經不是第一次袖手旁觀旗下交通業者涉嫌涉及廉正行為舉措。

他舉例，國內最大電召車業者Grab早前曾被競爭委員會指控涉及濫用市場壟斷地位，並建議罰款8700萬令吉；盡管有關發出電召車業者營業執照是屬於交通部權限，陸兆福卻始終對類似公交業者所涉及的不健康反市場競爭行為，抱著隔岸觀火態度，罔顧其它業者和一眾司機、乘客的公眾利益。

此外，他說，陸路交通局的考車包考風波也是一例。

“陸兆福當初甫受委交長職時不也曾信誓旦旦要完全杜絕類似包考不當文化。但至今類似文化不但沒有被較少而且似乎變本加厲。而陸兆福卻把此責任推諉給考車學院和反貪會，把本身過去承諾推得一幹二淨。”

他說，交長類似舉措長期而言肯定只會助長馬來西亞的政商勾結文化，不利於建構一個清廉、透明問責和有效率的新馬來西亞。