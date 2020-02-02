避免擾亂事件再發生 20警護賽沙迪新春團拜









（麻坡2日訊）麻坡區國會議員賽沙迪昨晚返回麻坡選區出席新春團拜，現場加強保安戒備，大略估計有超過20名警員站崗駐守，以免類似在烏魯地南逾200名黑衣人到會場擾亂的事件再度發生。

大批身穿制服的警員分別站崗在舞台前後及台下、會場兩側及會場前方。此外，也有一些便衣警探在現場監督。

民眾熱情爭相握手

昨晚大約8時，也是青年及體育部長兼土團黨青年總團長的賽沙迪，抵達在巴冬海邊公園舉行的新春團拜會場，進入會場時受到民眾夾道歡迎，且爭相握手及合照，令到賽沙迪必須以大約15分鐘時間，從擁擠的人群中步行至舞台下的主賓席。

不過，大批現場民眾仍熱情地要與賽沙迪握手與合影，直到大會司儀喊停，大會儀式才得以開始進行。

出席此項由麻坡國會議員服務中心主辦的新春團拜的民眾超過600名各族人民，較後，賽沙迪派發紅包時，場面再度出現擁擠，各族人民爭相拿取紅包。

賽沙迪現場致詞時，以華語說出：“我們都是一家人”，並強調，各族人民應該像今晚的熱鬧場面一樣，互相歡慶各族的節慶，以展現出和睦生活在一個大家庭。

他形容，麻坡是柔佛州的一顆珍珠，各族人民和諧共處，不僅以本身民族的文化為傲，也共同歡慶各族的節慶和文化活動，一再展現了麻坡的精神。語畢，現場民眾報以歡呼與掌聲。

他也指出，當今的希盟成員黨各領袖，皆代表了多元種族和文化。而在麻坡，則是他有責任為民解決所面對的問題，他將盡所能做到最好。

他表示，身為麻坡區國會議員也是青年及體育部長，他將致力提升區內的體育設施；今年，他將提呈2500萬令吉的撥款申請，以便在東姑瑪哥打國中一帶的地段，發展成為麻坡區的青年及體育建設。

他也期望，他能多瞭解到本身還能為麻坡人民做些什麼，尤其是華團組織，以共同來發展麻坡，繼續維持麻坡的光輝、輝煌和光榮。