【武漢肺炎】阿茲敏：優先保障人民安全 擬推配套振興經濟





（吉隆坡2日訊）為了應對新型冠狀病毒疫情影嚮，政府考慮推出振興配套刺激經濟，同時也優先考慮能保障人民安全與福祉的需求。

經濟事務部長拿督斯里阿茲敏指出，政府於2020年撥款2億2700萬令吉為全國醫療機構添購醫療及非醫療器材。

“若有需要，部門考慮增加額外撥款。政府將以人民的安全與健康為優先。”

他於今日發文告說，政府也將採取數項措施確保國家做好準備應對武漢肺炎疫情，以符合世界衛生組織於上周四宣布全球公共衛生緊急狀態。

截至昨天，中國有259人因新型冠狀病毒引發的武漢肺炎而喪命，全球確診感染病例近1萬2000宗。

疫情持續打擊經濟

阿茲敏指出，若疫情持續很長時間將打擊中國經濟，我國經濟也將受影嚮，因為中國是我國重要貿易夥伴國。

預計受疫情影嚮的領域包括旅游、航空、運輸、教育、制造及建築業。

去年，我國接待近2600萬名游客，超過300萬人次是中國人，旅游業占國內生產總值15%；與此同時，若中國延長企業複工期限或增加封城防疫數量，依賴中國輸入的制造業及建築業將受影嚮。

“在這方面，政府將與國際機構及私人界根據最新信息及情況採取積極應對措施，以降低疫情對我國經濟的負面影嚮。”

阿茲敏說，政府努力加強所有人了解防疫所需的衛生措施，並勸請人民從衛生部等可靠管道獲取最新疫情消息。

他也感激各方尤其是專家、醫生、衛生部人員和安全部隊在前線努力抗疫，並希望國人健康不受疫情影嚮。