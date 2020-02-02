【武漢肺炎】當地首例確診患者使用後症狀改善 美新藥將啓動臨牀試驗

美國首例新型冠狀病毒肺炎確診患者在使用一種抗病毒新藥瑞德西韋（Remdesivir）後，癥狀迅速改善，而有關新藥即將啓動臨牀試驗。

據澎湃新聞記者報道，從該新藥的開發企業——美國吉利德科學公司（Gilead）獲悉，其在研新藥瑞德西韋治療新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎的臨牀試驗，將於2月3日在北京中日友好醫院啓動。

此前，吉利德在官網發表聲明稱，瑞德西韋尚未在全球任何地方正式上市，但正與中國衛生部門合作開展試驗。

聲明提到，吉利德正與全球衛生部門密切合作，對瑞德西韋的抗疫作用開展適當的實驗。這些合作部門包括世界衛生組織（WHO）、中國疾控中心和國家藥品監督管理局、美國疾控中心、美國食品藥品監督管理局和美國衛生部等。

聲明強調，瑞德西韋尚未在全球任何地方獲批上市，其安全性和有效性也未被證實。在主治醫生的要求下和當地監管部門的支持下，權衡了使用試驗性新藥的利弊，吉利德為很小一部分新型冠狀病毒肺炎患者提供了瑞德西韋，在別無選擇的情況下用於緊急治療。此外，吉利德正與中國衛生部門合作建立一項隨機對照試驗，以確定瑞德西韋能否安全有效地用於抗擊新型冠狀病毒，吉利德也會加快進行合適的實驗室檢測。

聲明稱，目前雖無瑞德西韋應對新型冠狀病毒的抗病毒數據，但它抗擊其他冠狀病毒的表現給了人們希望。瑞德西韋在動物糢型中證明了對MERS和SARS病毒的體外和體內活性，在埃博拉感染患者的緊急治療中也積累了有限的臨牀數據。吉利德總部位於美國加州福斯特市，是一家研究性生物制藥公司。

瑞德西韋是該公司為抗擊埃博拉病毒研發的新藥，能夠抑制依賴RNA的RNA合成酶。

根據《新英格蘭醫學雜志》最新發表的美國首例確診病例診療過程，該患者在住院第7天接受了瑞德西韋靜脈輸註，次日即不再需要吸氧，癥狀只剩下幹咳和流涕。

值得註意的是，1月28日，中國科學院武漢病毒研究所與軍事醫學科學院毒物藥物研究所也提及了瑞德西韋。前述機構聯合發現了在細胞層面上對新型冠狀病毒(2019-nCoV)有較好抑制作用的瑞德西韋（Remdesivir，GS-5734）、氯喹（Chloroquine,Sigma-C6628）、利托那韋（Ritonavir）等三種已有藥物。其後續的臨牀使用，正在走相關程序報批。