2歲男童失蹤近7小時 逾百居民地毯式搜索

（八打靈再也2日訊）1歲餘的巫裔幼童趁其2名哥哥外出組屋單位後，鬧“失蹤”逾7小時許，驚動警方、民防部隊和逾百名居民地毯式搜索，直至深夜時分才在公寓17樓平安找到這名小童。

這起失蹤事件於昨天傍晚6時12分，在布城第15區（Presint 15）B1棟公寓發生，男童的大哥在出外倒垃圾後回家時發現男童不在家，進而向父親詢問才揭發這起走失事件。

布城警區主任羅斯里助理總監說，昨天傍晚6時男童莫哈末伊巴欣依斯幹達與兩名哥哥在屋子前玩耍，期間男童的大哥下樓倒垃圾，而男童在其不知情的情況下跟著下去而走失。

他說，失蹤男童的父親莫哈末利紮（37歲）是在加影地區接到長子的電話，才知道小兒子竟然走失了。

他指出，小童的家人先自行四處尋找直至昨晚10時30分依舊找不到人，其父親惟有報警求助，警方因此在事發公寓展開緊急搜救行動，這個行動由4名警官及17名警員，民防部隊的14名隊員及2輛救護車，以及100名當地居民參與。

“這個緊急搜救小組在公寓的每一層樓、停車場、附近店屋等進行搜索，最終在今天淩晨1小時25分在有關公寓B1座的17樓尋獲男童。”

他補充，男童當時處於虛弱及饑餓狀態，不過並沒有哭鬧，他較後被送往布城醫院接受身體檢查。