“罩”拜天公 姓周橋鬧哄哄



















（檳城1日訊）姓周橋天公誕慶典今晚在海墘路盛大舉行，大批善信及遊客把現場擠得水洩不通，希望新的一年獲得天公庇佑，闔家平安健康。

面對武漢肺炎隱憂，不少與會者都自發性佩戴口罩，而主辦單位也不敢掉以輕心，在彭加蘭哥打州議員兼姓周橋天公誕慶典籌委會主席魏子森贊助，由喬治市義消隊隊員在現場免費派發口罩。

自當晚7時許吹起了風，並飄下了細雨，不禁讓人擔心會否下起大雨，現場氣氛略為慢熱。惟當玉皇大帝金身於9時被請上天公桌後，天空即刻放晴，人潮也漸湧現。

在現場逾150呎長的天公桌擺滿了善信獻上的供品，包括金豬、燒肉、發糕、紅龜糕、甘蔗、黃梨等，感謝並祈求天公庇佑。

姓周橋集體拜天公的習俗已邁入第113個年頭，活動也獲得檳州政府贊助，加入文化表演元素，包括新年歌舞、高樁舞獅、舞龍及變臉。財神爺也在現場走動，為民眾帶來驚喜與歡樂。

財政部長林冠英、檳州首席部長曹觀友等議員也到場共襄盛舉。與會嘉賓包括姓周橋民眾會堂永久顧問拿督斯里周昌江、姓周橋理事會主席兼姓周橋朝元宮主席周春成、中國駐檳副總領事張莉。

檳政府撥20萬助修復朝元宮

曹觀友致詞時說，在彭加蘭哥打區州議員協助下，檳島市政廳古蹟局已在批准姓周橋朝元宮修復工程申請，此工程總共需資220萬令吉，他代表州政府宣布撥款20萬支持這項工程，希望善信們也慷慨捐助。

民政黨全國主席拿督劉華才及馬華副總會長拿督陳德欽也在今晚較早率員前來上香膜拜。