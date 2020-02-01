亞航反駁涉貪指控 沒捲入SFO調查工作

（吉隆坡1日訊）亞航否認有關指其公司涉及貪污及賄賂的指控，並強調沒捲入英國嚴重欺詐辦公室（SFO）對空中巴士公司（Airbus）的調查，也沒有機會向SFO提供資料及澄清。

亞航發文告回應涉貪及賄賂指控說，該公司訂購每架飛機的協議，從不曾由一個人獨自做決定，而是經過董事局成員仔細評估、審議有關技術規格、飛機飛行性能和運營經濟性之後，再作出集體決定。

亞航也強調，該公司自2005年開始成為空中巴士公司的顧客，他們不曾根據空中巴士公司的讚助來做出購買決定。

“飛機的優越性和可靠性，以及為保持該公司在航空業務中的競爭優勢而提供具有吸引力的價格是關鍵考慮因素。”

亞航補充，所有購買任何飛機的談判、交易及簽署購買協議定都是由亞航直接對空中巴士公司，沒有涉及第三方或中介。

文告指出，空中巴士參與運動隊伍贊助屬眾所皆知及廣為宣傳之事，為空中巴士的品牌及其他利益。

此外，空中客車參與運動隊的讚助是一項眾所周知且廣為宣傳的事情，為空客帶來了品牌和其他利益。

文告補充，該公司對運動隊伍的讚助都需經過內部審核及批准，再由董事部作出決定。

“由於亞航及其公司高層對空中巴士的內部流程不了解，因此我們無法對空中巴士方面的任何據稱失敗或失誤進行評論或與之相關聯，以遵守他們本身的政策或適用的法律規定。 ”

文告表示，他們深切關注這些指控，因為這將對亞航的品牌、聲譽和商譽產生不利和負面的影響。

亞航也提到，他們會深切關注此事，同時也會給予反貪會及相關單位（若有需要）全力的配合。

亞航2高層被指涉貪 反貪會證實展開調查

反貪會已針對亞航2名“主要決策人”和空中巴士（Airbus）被指涉嫌貪污一事，展開調查。

反貪會主席拉蒂花今日發文告說，在反貪法令下，反貪會有權針對任何大馬公民或永久居民在國外涉及的任何貪污行為展開調查。

針對空中巴士—亞航事件的揭發，她證實反貪會正和英國執法當局接洽，並已針對事件展開調查。

英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）報導，一份英國法庭文件提到，亞航與亞航長程的2名“主要決策人”獲得空中巴士的賄賂，以透過貪污的中介取得合約，在全球出售其飛機。

根據這份英國、法國及美國反貪機構與空中巴士公司的數十億美元和解文件，空中巴士公司答應賠償英國近10億歐元（約45億令吉）、法國約21億歐元（約95億令吉）及美國的5億3000萬歐元（約24億令吉）。

文件稱，空中巴士公司已呈上逾3000萬份文件給調查單位。

文件也提到，空中巴士公司支付5000萬美元（約2億4000萬令吉）給兩名亞航及亞航長程“主要決策人”，並獻意贊助與該兩名“主要決策人”有關的運動隊伍5500美元（約2億2500萬令吉）。