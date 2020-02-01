【大山腳魚池拜天公】攀33呎11吋祭台 龍獅登高再創紀錄





（大山腳2日訊）大山腳忠華龍獅團再次突破自己，成功登上33呎11吋的祭台膜拜天公，並贏得觀眾如雷般的掌聲。

庚子年第31屆北馬最盛大高空拜天公盛典，縱然在開始前下起了綿綿細雨，不過仍不掃民眾的雅興，留守現場觀賞，當舞獅及舞龍逐步的登上33呎11吋的祭台時，觀眾無不禁替登高的團員捏了一把冷汗，舞獅及舞龍成功登上後，大家都鬆了一口氣，並對他們的精湛演出報以熱烈的掌聲。

工委會主席楊筌貴說，該項的膜拜方式十分獨特，天桌繼續增高，寓意節節上升，步步高升，這是我國獨一無二的膜拜儀式，由於我們精湛的高空舞獅表演，前年更是突破了馬來西亞紀錄大全！

“今年，更添加31位財神爺,數十頭醒獅及五獸一同膜拜天公！與其同時還可以觀看傳統高樁舞獅、大旗鼓表演、煙火匯演、財神爺派紅包變臉表演等等。 ”

此外，大會今年特別安排五大祥獸，即北獅、南獅、麒麟、貔貅及祥龍一起登高天公，有趣的是，節目開始之際，大會也特別安排“馬來西亞財神”，即財長林冠英，帶領31名財神入場，讓出席者不禁莞爾一笑。

出席者包括首長的代表章瑛、大山腳區國會議員沈志強、武拉必區州議員王麗麗、馬章武莫區州議員李凱倫、武吉丁雅區州議員魏曉隆及光大區州議員鄭來興等。