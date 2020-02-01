【武漢肺炎】衛生總監：不斷評估局勢 未決定禁中國飛馬航班

（吉隆坡1日訊）衛生總監拿督諾希山說，雖然中國多個城市為了阻止武漢肺炎的擴散而被封鎖，亞航及馬印航空也取消馬來西亞往返武漢的航班，惟政府仍未決定禁止中國飛來馬來西亞的所有航班。

“世界衛生組織目前並沒有建議禁止旅游，抑或限制從中國起飛的航班。”

他於今日發文告說，衛生部將根據最新情況不斷評估，密切與持續地監測局勢，並會在必要時，採取相應措施來杜絕武漢肺炎在我國爆發。

他說，馬來西亞對世界衛生組織宣布武漢肺炎疫情已構成國際關註的突發公共衛生事件（PHEIC）的決定表示歡迎，而在這宣布之前，我國就已經在所有國際入境處高度戒備及加強監視，包括使用探熱掃描儀監測入境游客的體溫。

他說，國內35個國際入境處目前安裝了54台探熱掃描儀，近期內料將還有25台探熱掃描儀在高風險區域運作。

諾希山說，為遏制武漢肺炎的傳播，馬來西亞已經啓動防範與應對計劃，包括對與陽性病例有密切接觸的無癥狀個體進行咽拭子檢測。

“由馬來西亞領導的東盟緊急行動中心（EOC）網絡，也正積極與東盟成員國合作，持續更新最新的發展情況及進行數據共享，以防止病毒傳播。”

為了避免引發民眾不必要的恐慌，他說，有關當局也在積極打擊社交媒體上傳播的虛假新聞與信息。

另外，諾希山說，世界衛生組織總幹事經根據《國際衛生條例》召集關於疫情的應急委員會，有信心武漢肺炎疫情得以獲得控制，前提是各國應採取有力措施，盡早發現疾病，隔離與治療病例。