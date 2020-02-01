【武漢肺炎】員工有病假單須休息 古拉：雇主不給將受對付





（怡保1日訊）武漢肺炎來襲，人力資源部長古拉表示，只要持有病假單的僱員都能請假在家休息，如果雇主不讓休息，可前往人力資源局作出投訴，相關的雇主將會被當局採取行動。

他強調，如果醫生在診斷後，要病患留在醫院隔離14天，基本上雇主在這14天還是得發薪給僱員。

隔離14天照享薪水

“何況醫生都開病假單了，不舒服就是不舒服，還如何勉強僱員上班？相反地，雇主必須讓員工請假在家休息。”

他今午移交物資予怡保工業訓練學院（ILP）的17名原住民新生後在記者會說，目前被確診的都是中國人，不過他認為雇主在這個非常時期，應更加關注僱員的身體情況，若發現僱員出現咳嗽等症狀或與平時的表現有異，應馬上讓他們到附近的醫院接受治療，或是僱員本身到醫院看診，以確保疾病不會傳染給他人。

另外，古拉指出，2018年在人力資源部屬下的技職教育與培訓（TVET）學生共有1萬6000人，2019年則達1萬8000人，因此希望今年的學生人數能增至2萬人。

他強調，技能對所有員工都非常重要，只要擁有技能就能享有豐厚的薪金或升職，且還能提高生產量。

“新加坡、德國、日本及瑞士等國家具有技能的勞動人口高達50%至60%，惟馬來西亞只有28%，所以我們所設下的目標是將之提高到至少35%。”

他也鼓勵更多華裔和印裔報讀人力資源部屬下的工業學院，因這些學院的設備完善，家長和學生不需承擔龐大的學費和開銷，同時認為華裔和印裔應改變他們的思維，技職不再是第二選擇，反之在先進國都是第一選擇。