天公壇沿路大批乞丐 見官員視察拔腿逃離













報導：馮偉倫

（檳城1日訊）每年正月初九天公誕前後幾天，位於升旗山山腳的天公壇前梯階及沿路都會出現大批“伸手將軍”，期待前來膜拜的善信給予布施，今年情況也不例外。

檳州福利局官員今天中午到天公壇巡視，不少乞丐馬上收拾收起帳篷乘摩多逃離，有的則直接拔腿就跑，留下一地紙皮及吃不完的食物。惟官員只是當場視察，並沒有採取任何強硬行動。

在官員離開之後，行乞者又回到原地。

沿路乞丐橫跨三大種族

據記者觀察，聚集在天公壇前沿路及梯階的乞丐橫跨三大種族，甚至連外籍人士都有。他們有的是一個人行乞，有的則是從幾歲大的小孩至阿公阿嬤，一家大小齊齊出動。有的是檳城人，有的則是外州人。除了以紙皮鋪墊，不少乞丐甚至還打起帳篷。

來自北海的印裔男子姆都說，他是從朋友那兒獲悉這幾天到天公壇，會有很多人布施，於是便與昨晚與家人，帶著帳篷來到天公壇。

另一名來自雙溪大年的54歲印裔婦女瑪魯則說，她丈夫10年前就已離世，留下她和自小因病癱瘓的女兒。她如今也因病無法工作，單靠福利局每月給女兒的250令吉援助金實在不夠用，於是便老遠從雙溪大年到檳城天公壇乞討。

瑪魯說，她是乘坐德士從雙溪大年到天公壇，單程德士費就要120令吉，來回就是240令吉。她希望扣除德士費成本之後，此行能獲得500令吉，協助維持她和女兒的生活。

天公壇外小樹林火患

疑似乞丐亂丟煙蒂或生火驅蚊引起，天公壇外小樹林今早發生小火患，勞動消拯人員滅火。

這場樹林火患發生於今早約11時半，趕抵現場灌救的壟尾消拯局人員說，據所接獲投報，不排除此火患是由聚集在該處的乞丐所丟的煙蒂，或生火驅蚊，加上天干物燥所引發。由於火勢不大，也並未波及建築物，該局不會展開進一步調查。