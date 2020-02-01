英迪拉質疑總警長 掌握前夫行蹤何不逮人

（吉隆坡1日訊）對全國總警長丹斯里阿都哈密於昨日坦承警方已掌握其前夫的行蹤，印裔婦女英迪拉表示感到震驚，因此，她質問阿都哈密，為何不馬上逮捕其前夫，也沒採取任何行動把女兒柏姍娜帶回她身邊，以便她們母女團聚。

她於今日在英迪拉行動小組（INGAT）發言人阿倫多拉沙米召開的記者會上說，對她而言，阿都哈密的“坦白”是非常毀滅性的。

對阿都哈密聲稱正在尋找“雙贏的解決方案”以及“幸福的結局”，英迪拉表示，她不知道他是什麼意思，而她也不要什麼雙贏，因為沒有柏珊娜她就沒有幸福的結局。

稱沒有柏珊娜就沒有幸福結局

“我和英迪拉行動小組於2009年3月至2019年4月的10年內先後24次報案，但卻一直被警方忽視，警方不曾開檔調查，包括從‘失蹤兒童’的角度展開調查。”

“既然警方知道柏珊娜人在何處，為何她還沒回到我的懷抱中？過去10年來，我一直等著擁抱她。”

她說，柏珊娜還不到一歲就被帶走，4月8日生日時的她今年快要12歲了。

英迪拉透露，她將於下周通過律師入稟高庭，起訴馬來西亞政府、馬來西亞皇家警察、全國總警長和處理此案件的警方專案小組4造，怠慢這起案件。

“警方為什麼一直沒有對他（莫哈末利端）採取行動？也不追查柏珊娜的下落？她現在怎樣了？她沒有上學的記錄，也沒有任何免疫接種的記錄，他（全國總警長）知道我女兒在哪里，但我不能為她做任何事，這讓我悲痛欲絕。”

她表示，一直以來，警方都不曾聯絡她告訴她最新的進展，但總警長卻於昨日突然表示知道其前夫的下落，但卻沒有採取行動，她對此感到十分不解。

全國總警長丹斯里阿都哈密昨日出席在吉隆坡國際機場舉行的“航空警衛結業禮”後說，警方已掌握“英迪拉3名孩子改教無效案”中帶走孩子的莫哈末利端下落，並呼籲莫哈末利端基於孩子的利益，現身與前妻討論以解決問題。

他也表示，公眾不知道英迪拉的前夫和幼女在哪里，但他知道，協調工作也正在進行中。

在與改信伊斯蘭的丈夫莫哈末利端離異後，英迪拉於2009年在伊斯蘭高庭取得當年只有11個月大的女兒柏姍娜和另2名子女迪維達西妮（12歲）及卡南迪尼斯（10歲）的撫養權。

莫哈末利端於2009年4月改信伊斯蘭，跟著於同年4月2日擅自帶走3名子女的報生紙，替3名子女改信伊斯蘭。

聯邦法院於2018年作出標桿性裁決，維持怡保高庭於2013年的判決，即撤銷英迪拉3名兒女於2009年信奉伊斯蘭的證書，可是，莫哈末利端和柏姍娜卻有如人間蒸發，至今下落不明。警方為此成立的特別專案小組，至今約一年也沒有下文。

INGAT：怠慢是否構成藐視法庭罪

英迪拉行動小組（INGAT）發言人阿倫多拉沙米強調，總警長有執行法庭裁決的道德與法律義務去，但卻一直怠慢此案，令英迪拉母女骨肉分離，因此他質問這是否構成總警長的藐視法庭罪？

他說，10年的等待已經夠久了，在促請警方適可而止的同時，他也向警方發出最後通諜

，以盡快把柏珊娜帶回到英迪拉身邊，一刻也不能再拖延。

他說，警方特別專案小組一年前成立以來採取了什麼行動，英迪拉行動小組對此一無所知，雖然怡保高庭於2014年6月諭令警察每個月向英迪拉匯報進展，直到尋獲柏珊娜為止。

他說，聯邦法院也於2016年發出命令，要警察逮捕莫哈末利端，並把柏珊娜交給英迪拉。

“為什麼？這是一宗敏感的案件，這對英迪拉是十分敏感，總警長不應把此案複雜化，而是應遵循法庭的裁決。”

阿倫多拉沙米呼籲民間社會和非政府組織挺身向總警長施壓，要阿都哈密“做正確的事”。

“首相敦馬哈迪經常談遵守法治，但在這起事件，若最高階的警官也沒有遵守法治，還能期望人民遵守法治嗎？”

他表示，英迪拉曾先後於2019年6月、9月及今年1月28日三度致函警方，請求匯報專案小組的行動與調查結果，卻都是石沉大海。

他也質疑警方為何不把柏珊娜列為失蹤兒童，英迪拉因此不能不起訴總警長，以便尋回其女兒。