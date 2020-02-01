檳熱氣球嘉年華 人潮不比往年差















（檳城1日訊）盡管全球籠罩在武漢肺炎陰影中，但2020年檳城熱氣球嘉年華還是照原定計劃，今早在檳城馬球場拉開序幕。不少民眾在早上7時就陸續爭睹造型獨特的熱氣球，人潮不比往年差，戴口罩者也不多。

主辦單位也在入口處準備免洗消毒液，讓與會者進出場地時，搓洗雙手。

2020年檳城熱氣球嘉年華是於今明兩天，在檳城馬球場舉行，開放讓民眾體驗乘坐熱氣球升空至離地數十呎的環節，是在上午7時半至9時，以及傍晚6時至8時之間，每個時段有180個名額，每人乘坐一次50令吉。

據主持人現場播報，今早購票乘坐熱氣球升空者逾160人，反應相當不錯。由於溫度及風勢因素，一顆顆熱氣球在上午9時，就陸續降落及洩氣，令那時候剛抵步者有點小失望，申訴熱氣球展出太短了。

申訴熱氣球展出時間太短

售票櫃台人員解釋，要讓熱氣球升空，熱氣球里的空氣就必須比周遭空氣熱。在早晨時段，周遭空氣溫度低，只需稍微加熱熱氣球里的空氣，熱氣球就能升空。

“但在今早上午9時後，太陽升起，周遭溫度提升，要讓熱氣球升空，就須加大火力，大幅加熱熱氣球里的空氣，這會加速耗損熱氣球，因此才讓熱氣球降落洩氣；待太陽開始下山，即傍晚6時後，熱氣球將重新升空。”

本屆熱氣球嘉年華吸睛的熱氣球包括小黃人型熱氣球、來自巴西的大熊與大象擁抱造型熱氣球、來自美國的粉紅獨角獸、酒桶海盜型熱氣球、英國的燈塔造型熱氣球及加拿大的聖誕老人麋鹿型熱氣球。

除了熱球球，現場也有紙質熱氣球制作、峇迪熱氣球彩繪、紙玫瑰制作等工作坊，讓大家報名參與。此外，也有氣墊游戲區、高空彈跳、水上漫步球等有了設施，當然也少不了手工藝攤格及美食攤格。

一人一句

來自檳城的鍾小雪（30歲）坦言，基於武漢肺炎及流感疫情，她今年原本不打算參與熱氣球嘉年華了，但5歲及11個月大的孩子吵著要來，她因此決定與孩子“蒙面”參與。

來自檳城的34歲技工阿尼紮今天一家四口戴著口罩，參與熱氣球嘉年華。他認為，只要戴好口罩，勤加洗手，照顧好個人衛生，基本上就不用太擔心。

來自韓國的龍承憲（36歲）是一名電子工程師，他覺得，馬來西亞目前的武漢肺炎疫情並不嚴重，因此暫無必要佩戴口罩。