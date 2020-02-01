反駁復辟共產主義指控 林吉祥斥慕沙妖魔化火箭

（吉隆坡1日訊）對前總警長丹斯里慕沙哈山指複辟共產主義是民主行動黨的新議程的言論，民主行動黨伊斯幹達公主城國會議員林吉祥做出駁斥，認為慕沙哈山企圖將行動黨妖魔化。

林吉祥今日發文告指出，慕沙哈山日前在瑪拉工藝大學的演講中試圖通過指控行動黨的議程是要複辟共產主義意識形態以重寫历史，荼毒年輕人的思想。

“討厭行動黨的人應決定好，到底行動黨是想複辟共產主義者、致力於將馬來西亞打造成基督教國家、華人沙文主義者、反伊斯蘭、反馬來人、反印度人、反華人還是馬哈迪的傀儡，因為行動黨不可能扮演眾多複雜又相互矛盾的角色。”

他強調，行動黨是一個愛國的政黨，堅守馬來西亞憲法和國家原則，不論種族、宗教或區域，致力於改善所有大馬人的社會經濟福利，並希望看到馬來西亞成功成為一個民主、公正、進步和繁榮的國家，可以在國際社會中占據應有的地位。”

“行動黨是一個54年历史的政黨，盡管行動黨領袖過去曾在內安法令下被拘留，但黨和黨領袖從沒被指控為共產主義者或支持共產主義。試問慕沙是如何提出行動黨要複興共產主義的新議程？

林吉祥說，馬來西亞近來充斥著謊言、假新聞和仇恨言論。就連他也被指控為是共產主義者，甚至是前馬共總書記陳平的表兄弟。

“慕沙哈山於2006至2010年為全國總警長，難道不知道這樣的指控是毫無根據，徹頭徹尾的謊言？”

他認為，慕沙哈山作為第八任總警長，應該做的是讓人民了解其任職期間所處理的蒙古女郎阿丹杜雅敏感的審判，而不是分裂馬來西亞。

社青團：慕沙指控扭曲事實

行動黨社青團團長李存孝說，前全國總警長慕沙哈山對行動黨的指控是一項嚴重不實的污衊、完全扭曲事實。作為前任高職警官，慕沙哈山濫用言論自由散播不負責任言論，盡顯對國內政治時事的愚昧無知。

“盡管作為公眾人物、前任高官，慕沙哈山卻選擇濫用其社會地位，作出散播謠言的不良示範。更可恥的事，他以前總警長身份偽造事實不僅讓自己顯得愚昧，同時也丟盡皇家警察部隊的臉，讓人不敢苟同。”

“慕沙哈山的大膽污衊，讓人不禁聯想起幕後指使為何人。畢竟他大費周章向人群灌輸毫無历史根據的指責，與國內極端主義分子的論述不謀而合。如此費心究竟為何，答案呼之欲出。”

他說，居住於泰國南部的前馬共主席阿都拉西迪，早在去年12月的一項採訪中否認行動黨與馬共有任何掛鉤。

李存孝說，慕沙演講中指責婦女、家庭及社會發展副部長楊巧雙企圖將馬來西亞轉化成基督國家的言論也非常不妥。

“社青團對於滋事分子和擾亂社會的卑鄙手段絕不姑息。我們將就慕沙的不是指控報警，讓這位知法犯法的前總警長接受法律的審判與制裁。”