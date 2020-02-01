【武漢肺炎】提醒公眾做好防護 天后宮免費派口罩







（吉隆坡1日訊）新型冠狀病毒（武漢肺炎）迅速傳播至全球多國，引發口罩搶購潮，導致出現一罩難求的情況。雪隆海南會館於今日起在天後宮免費派發10萬個口罩給公眾，並在天後宮範圍內設置消毒洗手液，讓公眾洗手與消毒，提醒公眾做好個人的防護。

雪隆海南會館會長丁才榮說，他們共花費2萬令吉購買10萬個口罩，以及4800令吉購買800瓶消毒洗手液。

“消毒洗手液已全部裝入12個消毒洗手液容器內，安置在天後宮的大殿、婚姻註冊處、食堂、走廊等地方，希望公眾可以攜手合作，把武漢肺炎感染的風險減至最低。”

他於今日召開的記者會上指出，天後宮作為一個著名的旅游勝地及中華文化活動中心，每年春節都會迎來許多公眾到訪，這次免費派發口罩給公眾的目的，是要提醒公眾做好預防。

他表示，世界衛生組織已經宣布武漢肺炎疫情屬於“國際關註公共衛生緊急事件”，因此公眾的衛生照顧非常重要。

詢及今年天後宮春節人潮是否有受到武漢肺炎疫情影嚮，丁才榮說沒有，人潮依舊，大部分的訪客都沒有戴上口罩，顯示公眾對武漢肺炎沒有太過恐慌。

他透露，根據去年的記錄，從大年初一到大年初十五，訪客的人數達到15萬人次。

他也透露，天後宮已訂購3萬盒口罩（一盒50個口罩），共150萬個口罩送到中國海南，以給當地的人民應急。

記者會結束後，丁才榮和天後宮一眾理事到天後宮各角落派發口罩給公眾。公眾在獲得口罩後，紛紛把它戴上。