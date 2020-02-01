童言童語玩玩偶 柔蘇丹含飴弄孫贏讚

（新山1日訊）柔佛蘇丹依布拉欣陛下百忙之中抽空含飴弄孫，拿起玩偶逗弄小孫子及小孫女，慈祥的爺爺和可愛孫子之間充滿童趣的對話，被蘇丹後拉惹查麗蘇菲雅攝下上載至蘇丹陛下的臉書專頁，與網民分享蘇丹陛下與兒孫相處時逗趣的歡樂時光，獲得網民贊嘆。

蘇丹依布拉欣陛下今早在其臉書專頁上載一則視頻，與網民分享陛下與兒孫玩樂的珍貴時光，並表示陛下非常註重親密的家庭關系。

視頻中可見，小公主東姑卡宋阿米娜蘇菲雅及小王子東姑依斯幹達阿都加里爾阿布峇卡依布拉欣，與他們的爺爺蘇丹陛下坐在印有小熊圖騰的草席上，拿著玩偶童言童語。

貼文指出，蘇丹陛下與蘇丹後是於昨日下午，抽空在新山巴西柏蘭宜王宮馬球場，陪伴兒孫玩樂，而蘇丹後也拍下蘇丹陛下與兒孫之間的對話。

視頻開始，只見小公主拿著老虎玩偶及人偶，“自編自導”一段故事，惹得在旁的蘇丹後哭笑不得，蘇丹陛下則是稱贊孫女懂得編故事。

蘇丹陛下隨後拿起小公主的老虎玩偶及人偶表示，“老虎要來吃掉小人偶了”，口中還發出老虎嘶吼的聲效。

蘇丹陛下與小王子玩樂時，也叫小王子“裝死”，稱老虎玩偶要吃掉小王子了，一邊拿著老虎玩偶爬上小王子身上，逗得小王子笑不攏嘴。

蘇丹陛下隨後也問小王子，是否已開始上學，小王子毫不猶豫回答已有上學。當蘇丹陛下問起小王子，誰是他的老師時，小王子即興回答是“道祖”，逗得蘇丹陛下忍不住詢問“道祖”是誰，連在旁拍攝的蘇丹後也發出笑聲。