150黑衣人踩場嗆聲挑釁騷亂 賽沙迪爬籬逃







（新山1日訊）青年及體育部長賽沙迪昨晚在烏魯地南與黨員會面，突遭一批為數約150人的黑衣人包圍與辱罵，場面氣氛一度緊張，賽沙迪為策安全，越過圍籬離開現場。

賽沙迪越過圍籬避難的照片與視頻，在社交媒體群組流傳。

要求賽沙迪向TMJ道歉

這群黑衣人行徑如粗暴，據了解，他們是要求賽沙迪向‘TMJ’道歉和離開柔佛。

賽沙迪也是土團黨青年團團長，他隨後在昨晚11時54分，在其個人面子書貼文公布其遭遇。

賽沙迪在貼文說，該批身穿黑衣人士是不速之客，來意不善，並未受邀出席昨晚的活動。

他斥這批黑衣人不僅包圍及推撞出席者，還出言辱罵他人。“活動上有小孩和婦女，他們竟做出如此行徑。這是怎麼回事？現場有小孩和婦女呢。更糟糕的是，他們大吼要部長（賽沙迪）向TMJ道歉，否則就休想離開會場。”

無論如何，賽沙迪並無闡明他所指的‘TMJ’是誰，惟‘TMJ’一般是柔佛王儲的簡稱，相信是指目前受委為攝政王的東姑依斯邁。

“我只知一批沒教養的流氓，威脅了所有出席者的安全，我只是為人民服務，到底做錯什麼？”

賽沙迪貼文說，他與土團黨柔州主席馬茲蘭等人，像似犯下滔天大罪般，被迫越過圍籬，設法離開現場。

他在貼文感謝土團黨柔州青年團及黨員的協助，並放話不會原諒這批流氓。

“我提醒幕後策劃者，馬來西亞是一個法治國家，沒有任何人能超越法律之上。沒有任何人超越法律，這就是馬來西亞，屬於所有國人的馬來西亞。”

事後，賽沙迪的助理向《當今大馬》證實此事，並表明將前往警局報案，惟不願透露更多細節。

此前，賽沙迪與柔佛王儲東姑依斯邁曾多次出現意見紛爭。 2019年4月，賽沙迪曾透露柔王儲東姑依斯邁多次插手青體部的事務，他不得不拒絕對方“令人不舒服”的命令，繼而導致兩人關系緊張。

同月，東姑依斯邁公開高呼“撤換首相”，賽沙迪則推文質問東姑依斯邁，何以在“盜賊統治”時代，沒有高喊“撤換首相”。

柔土團：交警方處理

土團黨柔佛州主席瑪茲蘭證實，該黨已將青年及體育部長賽沙迪遭遇的騷動事件，交由警方處理。

針對這起事件，他相信警方會採取適當行動展開調查。

他今日受詢時告訴《每日新聞》，賽沙迪個人也已針對自己的遭遇向警方投報，因此，事件就交由警方來處理。

“我們也不想指責任何一方，所以就等待警方的調查吧。”

柔總警長：警已調查

針對賽沙迪遭遇騷動事件，柔佛州總警長拿督卡瑪魯丁說，警方已經援引4項刑事法典條文調查這起事件，包括刑事恐嚇、野蠻挑釁企圖制造騷亂、暴力攻擊意圖羞辱人及採用暴力企圖囚禁人。

卡瑪魯丁發文告說，確認警方已接獲這起事件的投報，而相關投報內容指出，一批為數約100至150人的“黑衣青年”，在活動進行時闖入設於烏魯地南一家渡假村的活動場地，然後向在場者挑釁、鼓噪。

他指出，當時在場的警員通過專業能力已順利控制局面，現場因此沒有發生不愉快的事件。

根據初步調查，他說，該批黑衣青年現身後故意在場制造騷動，並以挑釁的言語意圖激起在場者的不滿，同時也語帶恐嚇，態度十分囂張。

卡瑪魯丁說，警方已成立一支專案小組展開調查，並會偵查涉及者。

他強調，柔州警方將秉持公正調查這起事件，並指警方已開檔調查，所援引的條文包括刑事法典153（野蠻挑釁企圖制造騷亂）條文、355（暴力攻擊意圖羞辱人）條文、357（採用暴力企圖囚禁人）條文以及506（刑事恐嚇）條文。

他促請公眾勿將有關課題政治化，以免社交媒體出現不實言論，造成社會不安。

賽沙迪：疑與巫統有關

賽沙迪今早10點49分在面子書另貼一則文，他說，團結黨青年團已向警方報案。

他也懷疑此案與巫統有關。

“活動進行時，一群不明人士前來鬧場。他們疑似來自在野黨，即巫統，刻意前來干擾我們的活動。”

“我們也有拍攝涉案人士的臉孔之視頻作為證據。我們將會給予充分合作，協助警方調查此案。”

“團青團強調，我們嚴厲譴責任何齷齪、惡劣和不民主的行為。”

瑪麗亞陳：速設和諧法案

◆八打靈再也區國會議員瑪麗亞陳感到震驚，並認為若要消除暴力威脅，設立國家和諧法案刻不容緩。

“部長成為大批人群的攻擊目標並不是第一次，但昨晚的襲擊卻帶有暴力、具犯罪行為，也是對我國公民安全的攻擊。”

“我們如果不迅速採取行動，便是容忍流氓行為在社會中存在。我們不能允許這種情況發生。”

國會議員吁聲援賽沙迪

◆巴西古當國會議員哈山卡林呼籲全體國會議員，應勇敢站出來聲援青年及體育部長賽沙迪，同時維護身為國會議員的權益。

“身為民選的代議士必須在安全與和平的情況下履行職責，不應該被流氓不負責任的行為所威脅。”