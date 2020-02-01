【武漢肺炎】 中國確診破萬 美宣佈緊急狀態

（北京1日訊）新型冠狀病毒肺炎疫情持續，中國國家衛健委公佈，昨日（1月31日）零時至今日（2月1日）零時，31個省區市及新疆生產建設兵團共新增2102宗確診病例，目前累計共11791宗；死亡病例新增46宗，包括湖北省45宗及重慶市1宗，累計259人死亡。

中國國家衛健委亦表示，新增疑似病例共5019宗，累計17988宗。累計重症病例共1795宗，243人治癒出院。

湖北衛健委則公布，該省同日新增1347宗確診病例，累計7153宗；另累計249人死亡，目前仍有6738人留院隔離治療。

另一方面，美國政府就新型冠狀病毒疫情宣佈進入公共健康緊急狀態，總統特朗普簽署命令，週日起禁止所有曾在過去14天到過中國的外國公民入境；美國公民仍然可以入境，但到過中國的人入境時要接受篩查，之後要進行14天的自我檢查，至於過去14天曾到湖北省的美國公民，就會被強制隔離14天。另外，來自中國的航機，袛會降落在美國七個機場，所有乘客要入境前要接受檢查。

美國也公佈確診第7宗新型冠狀病毒個案，病者是一名住在加州的男子。連同這宗個案，加州至今確診有3宗病例、伊利諾伊州有2宗、華盛頓州及阿利桑那州各有1宗。

另外，瑞典公共衛生署31日證實，瑞典南部延雪平出現首例新型冠狀病毒確診案例。據悉，病患為女性，曾前往中國武漢地區，並於1月24日返回瑞典。目前患者正接受隔離治療，情況良好。

這是繼芬蘭發現1例確診病例後，再有北歐國家出現新型冠狀病毒肺炎確診個案。