【武漢肺炎】雙黃連是解藥？ 研究所：要等臨床結果

（北京1日訊）有媒體昨天（31日）從中國科學院上海藥物所獲悉，該所和武漢病毒所聯合研究初步發現，中成藥雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒。當晚，消息刷屏，網上藥房雙黃連很快無貨，一些人甚至表示第二天要排隊去藥房購買。

據澎湃新聞報導，雙黃連口服液已在上海市公共衛生臨床中心、華中科技大學附屬同濟醫院開展臨床研究。上海市公共衛生中心相關負責人確認該院已參與相關的臨床研究。據悉，藥物臨床試驗是確證新藥有效性和安全性必不可少的步驟。因此後續療效需要等到臨床研究結果。

中科院藥物研究所官網顯示，中國科學院上海藥物研究所已啟動由蔣華良院士牽頭的抗新型冠狀病毒感染肺炎藥物研究應急攻關團隊，在前期SARS相關研究和藥物發現成果基礎上，該研究所和上海科技大學聯合研究團隊發現一批可能對新型肺炎有治療作用的老藥和中藥，同樣由蔣華良院士牽頭。

此前國家衛健委和國家中醫藥局發佈了第四版診療方案，上海市定點醫院中已有41例新型冠狀病毒確診患者應用中西結合方案進行治療。上海市防控新型冠狀病毒感染的肺炎中醫藥專家組組長、上海中醫藥大學附屬龍華醫院終生教授吳銀根專門強調，目前只主張給在第一線接觸病人的人，提供一些解毒祛風化濕的輔助性沖劑，提高他們的抵抗能力。他強調上述沖劑不是預防新型冠狀病毒的針對性藥物，並不適合向社會推廣。

雙黃連口服液藥物說明書顯示，該藥不宜在服藥期間同時服用滋補性中藥；風寒感冒者不適用；糖尿病患者及有高血壓、心臟病、肝病、腎病等慢性病嚴重者應在醫生指導下服用；兒童、孕婦、哺乳期婦女、年老體弱及脾虛便溏者應在醫師指導下服用；發熱體溫超過38.5℃的患者，應去醫院就診；服藥三天症狀無緩解，應去醫院就診；對本品過敏者禁用，過敏體質者慎用；兒童必須在成人監護下使用等。