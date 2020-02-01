【武漢肺炎】門前留下3箱口罩 中駐檳領館感謝無名捐贈

（檳城1日訊）一行不留名人士昨日在中國駐檳城總領館門口強行留下3個紙箱的口罩，領館對捐贈行為表示衷心感謝。

中國駐檳城總領館發表文告說，近來，新型冠狀肺炎疫情在中國湖北武漢等地蔓延，牽動著世界各地人民的心。

“1月31日下午，一行不留名人士在中國駐檳城總領館門口強行留下3個紙箱，警方出於安全考慮進行了專業檢查，發現裡面裝的是口罩。”

“我們對領區社會人士的捐贈行為表示衷心感謝。我們相信，有各界友好人士的關心和支持，中國政府和人民一定能戰勝這場疫情，渡過這個難關。”

“同時，我們也再次提醒關心和支持疫情防控的社會各界人士，根據規定，中國駐外使領館不能直接接受針對新型冠狀肺炎疫情的捐贈。現再次將中國國內接受捐贈正規渠道通知如下：

1.捐款捐贈渠道

中國紅十字總會，網址：

https://www.redcross.org.cn/html/hszjz/index.html

聯繫電話：0086-10-84050082

2.湖北省紅十字會

網址：http://www.hbsredcross.org.cn/

聯繫電話：0086-27-87327533

海外捐贈醫療物資到武漢地址：中國湖北省武漢市海關處（轉武漢市紅十字會）

電話：0086-27-82210181

郵編：430000

文告也特別提醒，一定備註“醫療物資轉交武漢市紅十字會”。