南北大道開始降路費 私家車過檳二檳RM5.74

（吉隆坡31日訊）財政部長林冠英宣佈，南北大道公司（PLUS）擁有的所有收費大道過路費，將從2月1日凌晨零時開始下調18%。檳城第二大橋的私家車過路費，也將與第一大橋的過路費保持一樣，即5令吉74仙。

他發表文告表示，凡使用南北大道、新巴生河流域大道（NKVE）、芙蓉-波德申大道（SPDH）、第二中環銜接大道（ELITE）、馬新第二通道、東海岸大道第二期（LPT2）、北海居林大道（BKE）及檳城大橋的轎車、巴士和德士的過路費皆是同樣下調18%。

文告說明，商用車輛的過路費則將維持不變，直到大道特許經營權結束為止。

文告聲稱，這項舉措也是配合內閣會議在本月17日通過的決議，即延長南北大道旗下所有的大道特許經營權合約至2058年，讓政府得以在有關大道特許經營權合約期間節省420億令吉。

林冠英說，2020年，政府和消費者將從中節省11億令吉；這包括從18%的折扣中節省5億令吉，及為凍結過路費上漲而省下的6億令吉政府補償金。

他強調，省下的錢將用在政府其余的福利計劃和經濟發展，讓所有人民都可受益。

他表示，正如2020年財政預算案所宣布般，大道過路費從2月1日下調18%後，檳城第二橋的私家車過路費，也將與第一大橋的過路費保持一樣。

“大道過路費下調，說明希盟政府正履行競選宣言中的承諾，采取重大步驟以通過重新談判大道特許經營權協議，實現逐步廢除大道收費的承諾。”

另一方面，檳城第二大橋有限公司也發文告宣布，從2月1日起，過橋費也將與檳城大橋劃一，即私家車（第一級別）過橋費是5令吉74仙。