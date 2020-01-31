【檳火箭黨團拜】 13億 一天就批了 財長：外國直接投資惠檳









（檳城31日訊）財政部長林冠英說，過去審批投資項目耗時9個月，而如今財政部和貿工部定期每月開會，以加速審批投資項目。最近一次會議就是在昨天，為檳城批准了13億令吉外國直接投資。

林冠英也是行動黨秘書長。他今晚在檳州行動黨新春團拜上致詞時，捎來上述消息。他指出，這也顯示投資依然進入大馬及檳城。

但他說，武漢肺炎疫情影響了經濟，如果有需要，政府將會採取刺激措施，確保經濟穩健發展。

另外，他強調，希盟要代表的並非單一種族，而是要代表全民，因此將致力拉近各族之間的經濟鴻溝。

“很多人說我們只做一屆，不怕一萬只怕萬一，如果希盟真的只做一屆，由種族宗教主義者上台，我們的孩子會有多慘，前途會有多麼黑暗，不僅權益會被典當，也會被剝奪。”

安華：種族主義，夠了

他強調，希盟講到一定要做到，不然怎麼獲得人民支持？他舉例，希盟能在檳州執政3屆，不是靠講，而是說到做到，尤其錢更是馬上到。

公正黨主席拿督斯里安華受邀致詞時則說，我國若要生存及發展，全民就必須團結一致，而非受有心人挑釁，不時因為“華人強大，馬來人受威脅”或“馬來人主權”等言論而吵架。他希望全民齊心向種族主義說，“夠了”。

他也說，我國目前在首相敦馬哈迪領導下，已逐漸帶來改變，但仍需要時間。他強調，希盟一定不會背叛人民的委託。

林吉祥屢稱安華“未來首相”

行動黨資深領袖兼伊斯干達公主城區國會議員林吉祥致詞時，多次以“未來首相”稱呼安華。檳州首席部長兼檳州行動黨主席曹觀友、團拜籌委會主席兼檳州行動黨婦女組主席林秀琴也於會上致詞。

面對武漢肺炎，團拜主辦方也不敢掉以輕心，現場工作人員拿著免洗消毒液讓到場民眾為雙手消毒，不過只有少數民眾佩戴口罩赴會。

團拜主桌嘉賓包括檳州華人大會堂主席拿督斯里許廷炎、檳州中華總商會會長拿督斯里方炎華等。