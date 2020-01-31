英文教數理 敦馬重申很重要

（八打靈再也31日訊）首相兼代教育部長敦馬哈迪聲稱，我國將會使用英語教授數理。

他是在臉書上載他昨天主持與教育部管理層特別會議的視頻。他在會議上告知教育部管理層，須在教育體系內推廣英語的使用性。

他認為，這非常重要，我們須有學習英語的時間，尤其是在科學和數學的學習上。

他表示，地理和歷史可以是任何的語言，但數理不是本土知識，它來自國外，絕大部分是英文的，所以我們將使用英語教授數學與科學。

馬哈迪說明，人民想要看到國家教育政策的改革，而他過去就對教育在國家發展上的角色有一些看法。

他承認，他的看法不是受歡迎或被很多人接受，但他認為，必須推動一些事情，以確保我們的孩子長大後，有能力解決生活上的問題。這是教育的目的。

馬哈迪也提及我國是個多元種族國家，此特徵有時為國家帶來問題，但同時也貢獻於國家發展。事實上，許多國家發展都是基於各族之間良好的合作關係。

無論如何，馬哈迪沒有闡明，如何重新落實英化數理政策。

馬哈迪第一次任相期間，在2002年宣佈推行英化數理政策，並在2003年開始在小學一年級和中學一年級以英文教授科學和數學。不過，該項措施當時遭到反對，最終在2012年廢除。（TTK)