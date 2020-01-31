酒駕毒駕加重刑罰 好 總警長支持交部建議

（雪邦31日訊）針對交通部向內閣提出加重酒駕及毒駕刑罰的獻議，全國總警長丹斯里阿都哈密對此表示全力支持。阿都哈密說，若不遏制罔顧其他道路使用者安全的行徑，恐怕將有更多受害者。

他今天早上在吉隆坡國際機場大紅花廣場出席航空警衛結業禮後，發表上述談話時說，西方國家的執法單位，譬如美國，非常看重酒駕及毒駕的問題，為何我國不效仿呢？

阿都哈密說，警方對此也要求針對這類違反交通規則的人士加重刑罰。

詢及有政治人物獻議酒駕導致他人死亡的人士應該被判終身監禁一事，他表示這個課題應該交由專家去研究；若有需要，這課題應該由國會議員提呈。

數個月內展開全面探討

交通部長陸兆福前天在記者會上說，內閣嚴正看待國內日益嚴峻的醉酒和吸毒駕駛導致死亡的課題，因此原則上同意該部檢討1987年陸路交通法令，以收緊有關醉酒和吸毒駕駛的條文，並加重刑罰；該部將在接下來的數個月內展開全面探討，並尋求內閣通過，希望能在今年第二季度的國會上提呈。

另一方面，阿都哈密在出席2019年航空警衛結業禮上說，航空警衛的職責非常重要，負責把關我國的出入境，因此警方及大馬機場控股公司（MAHB）會合作，加強有關保安及防備的訓練；這次共有名262名航空警衛經過了26個星期的訓練後結業，即將連同4120名航空警衛在全馬39個機場服務，加強機場的保安及防備工作。